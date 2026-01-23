Fenalco pide a Corte tumbar decreto de emergencia económica y cuestiona argumentos del Gobierno

Blu Radio conoció en primicia una carta de 32 páginas con la que la Fenalco le está pidiendo a la Corte Constitucional tumbar el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

Fenalco aseguró que las razones expuestas por el Gobierno no cumplen los requisitos constitucionales para activar un estado de excepción, pues, según el gremio, se trata de problemas estructurales, crónicos y previsibles, que deben resolverse con herramientas ordinarias y no mediante poderes extraordinarios.

De acuerdo con el documento, el Gobierno justificó la emergencia en ocho factores, entre ellos el déficit en la financiación del sistema de salud (UPC), el aumento de la inseguridad y la protección a líderes sociales, la no aprobación de leyes de financiamiento en el Congreso, el pago de sentencias judiciales, subsidios a servicios públicos, restricciones de endeudamiento por la regla fiscal y problemas de liquidez en la Tesorería General de la Nación.

Sin embargo, Fenalco sostuvo que ninguno de estos elementos constituye un hecho sobreviniente, es decir, repentino o imprevisible; allí ponen de presente que los problemas de la UPC son conocidos desde hace más de una década y que la violencia contra líderes sociales es una crisis persistente.



Fenalco advierte riesgos por emergencia económica. Foto: Fenalco.

El gremio también advirtió que el pago de sentencias, los subsidios de energía y gas y las restricciones de la regla fiscal son obligaciones ordinarias del Estado que deben atenderse mediante planeación presupuestal y debate legislativo, no a través de estados de excepción.

Además, Fenalco cuestionó que el decreto no demuestre el agotamiento de las vías ordinarias, como ajustes presupuestales o nuevas iniciativas legislativas.

La Corte Constitucional deberá zanjar el tema de la emergencia económica; varios sectores han pedido que se suspendan los efectos del decreto hasta que se estudie de fondo.