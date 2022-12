Fernando Merchán no tenía la acreditación vigente para prestar vigilancia

El superintendente de Vigilancia y Seguridad, Carlos Alfonso Mayorga, explicó en BLU Radio los detalles de la investigación a la empresa de vigilancia Advipor, que tiene bajo su custodia al edificio Equus 66, donde apareció el cuerpo de la menor Yuliana Andrea Saboní.



Dijo que algo que ya han podido establecer es que actualmente Fernando Merchán no tenía la acreditación vigente para prestar los servicios de vigilancia en el edificio.



“Él venía prestando el servicio desde 2012, entonces sí había sido acreditado antes, pero la acreditación no la tenía vigente”, explicó el SuperVigilancia.



“El vigilante no tenía vigentes sus cursos de formación y esa circunstancia no le dio la oportunidad de acreditar porque no cumplía los requisitos para estar prestando el servicio”, añadió.



Además, lamentó que la empresa Advipor habría cometido otras irregularidades.



“Desde el viernes 9 de diciembre, una vez conocimos la muerte del guarda Fernando Merchán, encontramos unas presuntas irregularidades que estamos investigando y que corresponden en esencia a la ausencia de acreditación que debió surtir esa empresa ante esta entidad de Merchán, antecedencia que permite verificar antecedentes, la formación”, añadió.



El superintendente Carlos Mayorga advirtió que el proceso de investigación continúa y si se logran comprobar los hechos, están estipuladas sanciones desde amonestaciones, la suspensión de la licencia y hasta la cancelación del servicio de Advipor.



“Hay que hacer un debido proceso que no tarda más de 6 a 7 meses (…) dentro de los hechos estamos investigando faltas graves, gravísimas y leves”, finalizó.