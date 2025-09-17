Fiscalía acusa a exviceministro Clímaco Zabala por diploma falso en hoja de vida

La Fiscalía acusó formalmente al exviceministro de Creatividad y Economía del Ministerio de Cultura, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, por los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal al haber presentado un diploma falso para acreditar un título de maestría en Gerencia para el Desarrollo.

El documento, que lo respaldaba supuestamente como egresado de la Universidad Externado de Colombia, se convirtió en el centro de un proceso judicial que hoy lo tiene fuera de la administración pública.

La investigación surgió luego de que la propia Universidad Externado certificara que Zabala sí estaba cursando la maestría, pero no se había graduado. Esta información contrasta con el diploma que anexó en su hoja de vida al Departamento Administrativo de la Función Pública.

Diploma. Foto: Procuraduría

Un detalle aparentemente menor terminó siendo decisivo: en la copia del diploma se lee el segundo nombre del exfuncionario escrito con un error ortográfico evidente, “Estebán” con tilde en la “a”, lo que despertó las primeras sospechas de una posible falsificación.

La Fiscalía sostiene que con este diploma falsificado, el exviceministro buscó abrirse camino en la administración pública ocupando cargos de alto nivel. Zabala, por su parte, ha manifestado que no fue él quien anexó el documento cuestionado en su hoja de vida.