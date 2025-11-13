En vivo
Judicial

Fiscalía acusó formalmente a 'Papá Pitufo' por cohecho y concierto para delinquir

La audiencia preparatoria de juicio fue fijada para finales de febrero. La Fiscalía insiste en que Diego Marín Buitrago “lideró una organización criminal a nivel nacional dedicada a cooptar funcionarios a cambio de dinero y dádivas”.

