Fiscalía acusó formalmente a 'Papá Pitufo' por cohecho y concierto para delinquir

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de 'Papá Pitufo', por los delitos de cohecho y concierto para delinquir con fines de contrabando. Marín Buitrago reapareció este jueves 13 de noviembre desde Portugal, donde asistió virtualmente a la audiencia judicial.

De acuerdo con la acusación, Marín —también identificado en este caso con el alias de 'Hugo'— habría liderado una organización criminal a nivel nacional, dedicada a sobornar funcionarios a cambio de dinero y dádivas. Según la Fiscalía, esta red tenía presencia en el norte del Cauca y en el departamento de Bolívar, específicamente en el puerto de Cartagena.

El ente investigador señaló que en esa estructura participaron servidores y exservidores de la Policía Nacional, especialmente de la Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), varios de ellos ya acusados formalmente.

La investigación indica que el objetivo del grupo era facilitar el contrabando de mercancías hacia Colombia mediante la cooptación de funcionarios de control aduanero. Entre los productos introducidos de forma irregular se encontraban cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y calzado, que luego eran distribuidos en todo el país.



En medio de la audiencia hubo una interrupción momentánea de Marín Buitrago mientras la fiscal leía la acusación, particularmente cuando se refería a dos reuniones donde participó e hizo entrega del dinero y al menos un celular a miembros de la Polfa.

“Tiene que probar cómo entregué yo la plata, ¿con quién mandé eso?”, se escuchó decir e inmediatamente intervino el abogado defensor: “eso es pura carreta”. Ante esa reacción, el juez pidió respeto y recordó que “manifestaciones de esa índole dejan mucho que desear de su comportamiento ético y profesional”, por lo que solicitó que le apagaran el micrófono al abogado.



La audiencia preparatoria de juicio fue fijada para el lunes 23 de febrero de 2026 a las 8:30 de la mañana. El juez justificó la fecha en que desde el 19 de diciembre de 2025, hasta el 11 de enero, hay vacancia judicial y antes hay múltiples procesos que atender, debido a la congestión judicial conocida en el país.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha explicado que las investigaciones continúan y que se busca establecer las conexiones del caso con el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y conductas de corrupción dentro de la Policía Fiscal Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN).

Camargo también ha explicado que el proceso se desarrolla en dos fases: una primera, que corresponde al caso ya en juicio por cohecho y corrupción con miembros de la Polfa, y una segunda, que se encuentra en etapa de indagación, enfocada en la estructura completa y las principales actividades ilícitas de la red.