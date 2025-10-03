Procuraduría llama a juicio a dos policías por presuntos vínculos con 'Papá Pitufo'

La decisión recae sobre el coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y el mayor Peter Steven Nocua Henao, tras la recopilación de testimonios, comunicaciones y publicaciones de prensa que hicieron parte de la investigación.

Según la procuraduría, entre septiembre y octubre de 2023 los dos oficiales habrían recibido dinero y otros beneficios relacionados con nombramientos dentro de la Policía Fiscal y Aduanera en las ciudades de Pereira y Cartagena, tras una reunión sostenida con Diego Marín alias 'Papá Pitufo', el llamado zar del contrabando.

En este contexto, el ente de control llamó a juicio a los dos policías. En el caso del mayor Nocua, quien para ese periodo era jefe de la División de Control Operativo en Cartagena, se le atribuye la presunta comisión de cohecho propio, por lo cual además se ordenó su suspensión preventiva provisional por tres meses sin remuneración.

Por su parte, al coronel retirado Melo, quien ejercía como jefe de la División de Control Operativo en Pereira, se le señala de haber incurrido en cohecho impropio, considerado falta gravísima cuando se comete de manera dolosa.



De acuerdo con la procuraduría, esta sanción disciplinaria tiene aplicación inmediata y no admite recurso alguno.