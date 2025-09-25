Capturan a hijo de 'Papá Pitufo' en Cartagena tras presunta golpiza a su esposa

Por una grave agresión que habría cometido en contra de su esposa durante su estadía en el exclusivo sector de Los Morros en Cartagena, la Policía capturó a Juan Diego Marín, hijo del señalado zar del contrabando Diego Marín, este último conocido con el alias de 'Papá Pitufo'.

La captura, que se dio en flagrancia en horas de la madrugada, ocurrió cuando patrulleros del cuadrante fueron alertados sobre una riña registrada en el interior de un Airbnb y, al llegar, encontraron a una mujer que había sido herida de gravedad con un arma blanca.

Los policías arribaron al sitio en momentos en que la mujer estaba siendo sacada del apartamento por parte de dos hombres. Tras una indagación, lograron establecer que la víctima es María Andrea Arango Montenegro, esposa de Juan Diego Marín, y que el par de hombres que la llevaban son dos escoltas de la familia.

"Una mujer, de aproximadamente 32 años, que presentaba heridas con arma cortopunzante producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental. Este individuo, de 38 años, oriundo de la Ciudad de Cali, fue puesto a disposición de la autoridad judicial por los delitos de violencia familiar y tentativa de homicidio", señaló el comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña.



Dadas las condiciones, Marín fue capturado y se encuentra en un centro de detención transitoria, mientras que su esposa fue trasladada de urgencias a una clínica de Cartagena, donde permanece hospitalizada.

Inicialmente, la Policía capturó a Marín por el delito de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio; sin embargo, no se descarta que en próximas horas, cuando deberá ser presentado en audiencia, el segundo delito pueda ser modificado a tentativa de feminicidio, teniendo en cuenta la relación que existe entre la víctima y el señalado agresor, quienes además son padres de una niña.

Blu Radio conoció, además, que la legalización de captura de Marín Franco se completó en las horas de la noche del miércoles; sin embargo las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento continuarán la próxima semana.

Y es que, mientras avanza el proceso judicial, la mujer se encuentra luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos, debido a la gravedad de las heridas que sufrió, especialmente en la zona del abdomen.