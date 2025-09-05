Investigan a exjefe de Policía Aduanera de Barranquilla por posible nexo con 'Papá Pitufo'

Por un presunto incremento injustificado en su patrimonio entre 2022 y 2023, la Procuraduría le formuló pliego de cargos al exjefe de la Policía aduanera del puerto de Barranquilla, el mayor (r) Royce Javier Díaz Munive, a quien se le asocia con ‘Papa Pitufo’, por presuntamente haber colaborado con el también llamado ‘Zar del contrabando’, para facilitar el ingreso de numerosos contenedores al país sin el debido registro.

De acuerdo con información que conoció Blu Radio, Díaz fue retirado de la institución en 2024 tras denuncias internas en las que se le señalaba de pagar hasta $5 millones de pesos, a diferentes trabajadores de la Polfa y de la Dian, para que facilitaran el paso de contenedores en los que no solo había ropa y calzado, sino también piezas de oro y hasta migrantes irregulares.

Lo anterior, sin que al respecto se hiciera el respectivo control. Incluso, señalaron en su momento los denunciantes que alcanzaban a pagar hasta $300 millones de pesos por altos volúmenes de carga en pago de sobornos a varias personas, con el fin de evitar no solo la revisión sino también el que no quedara la mercancía gravada con impuestos.

De acuerdo con el ente de control, un estudio financiero adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales estableció que el oficial no habría podido justificar más de 230 millones de pesos en 2022 y otros 40 millones en 2023.

Según las pesquisas, el entonces jefe de la Polfa recibía instrucciones de ‘Papa Pitufo’ para exigir dinero a comerciantes durante el tiempo que estuvo al frente de la División de Control de la POLFA.

