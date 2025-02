Aurelio Suárez por escándalo 'Papa Pitufo': "Comenzó el proceso 8000 de Petro"

El reconocido analista y panelista de Mañanas Blu Aurelio Suárez comparó la actual crisis del Gobierno de Gustavo Petro con el histórico Proceso 8000 , en el que se investigó la entrada de dinero del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper en la década de 1990.

Suárez afirmó que las revelaciones sobre el financiamiento de la campaña de Petro en 2022, presuntamente con dinero de alias ‘'Papá Pitufo’ , podrían derivar en una situación de gran envergadura para la administración del actual presidente.

"Anótemelo ahí. Comenzó el proceso 8000 de Petro. Porque aquí hay cosas de una gravedad enorme", sostuvo Suárez en el debate en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Los vínculos de Vendrell y la batalla interna en el Gobierno

El escándalo ha puesto en el centro de la polémica a Xavier Vendrell , asesor español que habría jugado un papel clave en la campaña presidencial de Petro. Según diversas fuentes, Vendrell no solo habría gestionado recursos, sino que también estaría involucrado en disputas internas dentro del Gobierno.

Suárez cuestionó el nivel de influencia que Vendrell ha tenido sobre Petro y su equipo más cercano. Dijo que el Gobierno ha terminado en manos de personajes polémicos como el exembajador Armando Benedetti. Asimismo, mencionó que le llama la atención que la Comisión de Acusación no haya abierto una investigación contra el jefe de Estado.

“A mí me llama la atención que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no haya abierto de oficio una investigación frente a todo lo que hemos ya sabido. El señor Vendrell tiene que venirse para Colombia. Y me da además la impresión de que hay muchas coincidencias. Véalas. Vendrell con Botero Zea (Fernando), coge la plata, se la gasta y después un súper video que no tenemos ni idea ni dónde está, que dice que la devolvió”, dijo Suárez.

El escándalo ha generado divisiones dentro del Ejecutivo, donde funcionarios y exaliados han comenzado a exponer públicamente disputas internas. Suárez también mencionó cómo las tensiones en el consejo de ministros han escalado a niveles nunca antes vistos: "Yo nunca había visto esta guerra dentro del Gobierno, dentro de la Casa de Nariño", subrayó.

Augusto Rodríguez y la filtración de información sensible

Otro de los puntos álgidos del caso ha sido la filtración de información privilegiada desde el Gobierno. Augusto Rodríguez , director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y hombre cercano a Petro, reveló datos que comprometen a Vendrell y Benedetti, lo que ha sido interpretado como un intento de perjudicar a ciertos sectores del Ejecutivo.

Se avecina una extradición de 'Papá Pitufo'

El futuro del escándalo parece lejos de resolverse. Suárez especuló sobre la posible extradición de alias 'Papá Pitufo' a Estados Unidos, lo que podría revelar aún más detalles sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña de Petro.

“El 8000 de Petro, márquemelo. Porque Petro va a tener que enfrentar esto como su principal problema en el año y medio de administración que le queda. Y falta un hecho, porque resulta que cuando traigan al señor Pitufo y el señor Pitufo se conecte con el narcotráfico como lavador por la vía del contrabando vamos para la extradición de Pitufo allá para el norte. No se sorprende. Vamos a ver qué dice en el norte”, dijo.