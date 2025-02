Las preguntas sobre el escándalo por cercanía de 'Papá Pitufo' con la campaña presidencial

Mientras se adelanta el trámite de su extradición desde Portugal, sigue creciendo la lista de preguntas sobre la cercanía del llamado 'zar del contrabando' Diego Marín, alias 'Papá Pitufo' con la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Por ejemplo, vale la pena preguntarse cuántas veces coincidieron en el mismo sitio el entonces candidato Gustavo Petro y Diego Marín, teniendo en cuenta que hasta ahora se conocen por lo menos dos encuentros: uno en España, que según el Presidente fue un evento público con centenares de colombianos y otro en Bogotá , cuando supuestamente se lo presentaron como un empresario de Sanandresito.

¿Por qué si el presidente, como dijo en redes, supo un día después de esa reunión 'de quién se trataba el falso empresario', no hizo una denuncia pública y ante la Fiscalía sobre el supuesto intento de infiltración de dineros producto de actividades ilegales en su campaña y por el contrario decide ordenarle a Xavier Vendrell que devuelva los 500 millones de pesos que le había recibido y grabar en video esa devolución?.

¿Los 500 millones de pesos que supuestamente devolvió Xavier Vendrell fueron los únicos que aportó alias 'Papá Pitufo' para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022?

Publicidad

¿Por qué a pesar de las dudas éticas y eventualmente legales que saltan a la vista sobre la actuación de Xavier Vendrell al recibir 500 millones de pesos en efectivo para la campaña Petro Presidente, el presidente Gustavo Petro no solo lo ha mantenido cercano a su Gobierno, con cargo de Alto Consejero Presidencial, sino que hasta la semana pasada tenía vía libre para ingresar a la Casa de Nariño?

¿Por qué el presidente Gustavo Petro y el director de la UNP Augusto Rodríguez tienen versiones distintas sobre el momento en el que el catalán Xavier Vendrell conoce a 'Papá Pitufo'? – Mientras Petro dice que lo conoció en la reunión en Bogotá, Rodríguez dice que eso sucedió en el evento de campaña realizado en España, agenda supuestamente organizada por Armando Benedetti.

¿Xavier Vendrell recibió dineros adicionales a los 500 millones de pesos para la campaña Petro Presidente, pese a la negativa del candidato, como lo sugiere Augusto Rodríguez?

¿Cual es la relación de Armando Benedetti con Xavier Vendrell?

Publicidad

¿Cual es la relación de Augusto Rodríguez con Xavier Vendrell?

Qué significa esta frase de Augusto Rodríguez y a quién va dirigida? “deseo expresar que soy consciente de la seriedad e importancia de lo acá indicado y que estoy expuesto a todo tipo de componendas, montajes y denuncias, como las que acostumbran esos grupos. Pero también me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”.

¿El presidente Gustavo Petro va a mantener a Armando Benedetti y a Augusto Rodríguez en el Gobierno?

¿Quién filtró información de una reunión confidencial en la que estuvo presente el saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, que facilitó la fuga de alias 'Papá Pitufo' a España?.

También es crucial que la justicia logre determinar con exactitud el alcance que ha tenido durante los últimos 30 años, el poder corruptor del zar del contrabando, en la clase política, en la DIAN y en instituciones como la Policía Nacional.