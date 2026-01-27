Fiscalía captura al padre de Liam Gael por presunto abuso tras su muerte en jardín de La Calera

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del padre de Liam Gael Rodríguez Narváez, el bebé de 11 meses que murió el 29 de septiembre de 2025 mientras se encontraba bajo el cuidado del jardín infantil Arkids. La detención se produjo tras la apertura de una nueva línea de investigación que, de manera preliminar, lo vincula por un presunto abuso sexual en contra del menor, hecho que ahora concentra el avance del proceso penal.

De acuerdo con la información oficial, en el desarrollo de la investigación la Fiscalía identificó indicios que comprometerían la presunta responsabilidad del padre del niño. No obstante, el ente acusador aclaró que aún se está a la espera de informes técnicos y periciales adicionales para establecer con precisión los delitos que serán imputados en su contra y definir el alcance jurídico de los hechos.

La decisión judicial tomó por sorpresa incluso a la defensa de las víctimas. El abogado Juan Manuel Castellanos, quien desde hace cerca de cuatro meses representa a la familia del menor, confirmó que continuará como apoderado de la madre del niño. En entrevista con Blu Radio señaló: “Yo he venido ejerciendo la representación de la familia de Liam desde hace aproximadamente cuatro meses. Soy apoderado de víctimas y efectivamente le suscribí un poder al señor Michael como apoderado de víctimas. El día de hoy, por los medios abiertos, me enteré de su captura”.

Castellanos enfatizó que no asumirá la defensa del padre del menor y manifestó su sorpresa por la decisión de la Fiscalía, al indicar que, hasta ahora, el hombre había mostrado disposición frente al proceso. “Lo que me llama poderosamente la atención es que el señor Michael siempre ha estado pendiente de la investigación, siempre se ha hecho presente en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación y ha mostrado interés en que el caso se esclarezca”, afirmó.



El abogado también cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, la Fiscalía no haya entregado a las víctimas el informe de necropsia del menor. “Lamentablemente, desde hace algunos meses, la Fiscalía no nos quiso entregar como apoderados de víctimas la necropsia del menor. Técnica y científicamente no conocemos esa necropsia, no sabemos de qué muere el menor”, sostuvo.

Pese a ello, el apoderado aseguró que respetará el curso del proceso y actuará conforme a derecho. “Hay que darle algo claro al país, actuaremos en las audiencias como apoderado de la mamá del menor, de la señora Mildret. Conforme a los elementos materiales probatorios y a lo que corresponda en derecho. Si efectivamente la Fiscalía considera que existen pruebas de un presunto abuso sexual en contra del menor, esa persona tendrá que purgar una pena de prisión en su debido momento”, agregó, reconociendo además la complejidad humana del caso. “Es una situación muy difícil para la mamá, que es víctima y ha sufrido la pérdida de un hijo, sino también porque ahora se trata de su esposo”.

Por su parte, Mildret Narváez, madre de Liam Gael, rechazó de manera enfática la hipótesis de la Fiscalía y aseguró que la captura de su pareja la tomó completamente por sorpresa. “Esto me cayó como un balde de agua. No esperábamos esto porque siempre hemos sido unos papás responsables, dedicados, tanto él como yo”, afirmó.

La madre del menor negó que el fallecimiento de su hijo esté relacionado con un abuso sexual y pidió que la investigación continúe con rigor. “No estoy de acuerdo con la respuesta que dieron de que fue por un abuso sexual y que el culpable es mi pareja sentimental, el papá de Liam. Eso es completamente falso, rotundamente falso. Exijo a las autoridades que hagan su respectiva investigación, que investiguen bien”, expresó.

La muerte de Liam Gael ocurrió el 29 de septiembre de 2025. Según el relato de su madre, ese día, hacia las 10:10 de la mañana, recibió una llamada del jardín infantil Arkids en la que le informaron que el bebé había broncoaspirado y que estaba siendo remitido a un centro asistencial en el municipio de La Calera. Minutos después, el menor ingresó al Centro de Salud local sin signos vitales, sin frecuencia cardíaca y sin respiración. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, el niño no sobrevivió.

En ese momento, el jardín infantil y las docentes señalaron que el menor no había consumido alimentos mientras estuvo bajo su cuidado, versión que generó dudas en la madre.