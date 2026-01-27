Fiscalía captura al padre de Liam Gael por presunto abuso tras su muerte en jardín de La Calera

En vivo
La detención se produjo tras la apertura de una nueva línea de investigación que, de manera preliminar, lo vincula por un presunto abuso sexual en contra del menor.

Foto: Séptimo Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

