Fiscalía evalúa indagación por video de Carlos Ramón González en fiesta en Nicaragua

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, calificó como “delicada” la aparición en un video de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, en una fiesta realizada en Nicaragua, al parecer promovida con logos de la Cancillería colombiana, pese a que el exfuncionario es prófugo de la justicia y tiene circular roja de Interpol vigente.

La fiscal advirtió que el hecho plantea interrogantes jurídicos relevantes, dado que González cuenta con una condición de asilo otorgado por el gobierno de Nicaragua, pero la actividad se habría desarrollado en un espacio ligado a la representación diplomática colombiana.

“Sabemos que él tiene una condición de asilo en Nicaragua; la embajada es territorio nacional en el extranjero y me parece que tengo que evaluar cuáles son las consecuencias de esos hechos que recién han sucedido. Tendríamos que mirar cómo es la situación de los miembros de la embajada que han participado en ello y si su conducta pudiera constituir un favorecimiento, tendríamos que mirar”, advirtió Camargo.

La fiscal general confirmó que la Fiscalía evalúa la apertura de una indagación preliminar para establecer si funcionarios o miembros de la embajada de Colombia en Managua incurrieron en conductas irregulares al permitir o participar en el evento. “Sí, el mensaje en realidad, como tú lo mencionas, es un mensaje muy negativo, sobre todo porque estamos hablando de eso. Entendemos que hay un asilo que le otorgó el gobierno de Nicaragua, pero también entendemos que la sede de la embajada de Colombia en Managua es territorio colombiano para todos los efectos jurídicos, entonces vamos a revisar el asunto. Eso es lo que tenemos que evaluar”, explicó.



Camargo señaló que la revisión de las autoridades no se limitará al plano disciplinario, sino que también abarcará eventuales responsabilidades penales. “Si eso compromete la responsabilidad más allá de lo disciplinario, que probablemente esté involucrado y que entiendo que también la procuraduría lo asumió de inmediato, más allá de lo disciplinario, si esto también tiene repercusiones penales, que es lo que nosotros también inmediatamente vamos a asumir”.

Carlos Ramón González es prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y es considerado por la Fiscalía como uno de los principales articuladores del saqueo a esa entidad. El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra.

De acuerdo con las decisiones judiciales, existe evidencia suficiente para inferir que González, en su condición de exdirector del Dapre, habría sido el líder del entramado criminal que, a través del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, gestionó el pago de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name y 1.000 millones de pesos al representante Andrés Calle, a cambio de que se agilizaran las reformas sociales del Gobierno en el Congreso.