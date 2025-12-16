En vivo
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Fiscalía evalúa indagación por video de Carlos Ramón González en fiesta en Nicaragua

La Fiscalía evalúa la apertura de una indagación preliminar para establecer si funcionarios o miembros de la embajada de Colombia en Managua incurrieron en conductas irregulares al permitir o participar en el evento.

Carlos Ramón González de fiesta Nicaragua
Foto: Presidencia y captura de video
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

