En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía imputó a dos hermanas por millonaria estafa inmobiliaria en Ibagué

Fiscalía imputó a dos hermanas por millonaria estafa inmobiliaria en Ibagué

Todo parecía formal, respaldado y jurídicamente estructurado. Sin embargo, los supuestos remates nunca se concretaron.

hermanas-imputadas-por-estafa-inmobiliaria-en-ibague-foto-fiscalia.jpg
Hermanas imputadas por estafa inmobiliaria en Medellín.
Foto: Captura de pantalla video suministrado.
Por: Fernando González
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad