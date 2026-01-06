En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía pide cárcel para integrantes de red de corrupción judicial en casos de lavado de activos

Fiscalía pide cárcel para integrantes de red de corrupción judicial en casos de lavado de activos

La investigación también reveló que los presuntos integrantes de la red, aprovechando sus funciones como policía judicial, habrían eliminado elementos materiales probatorios y cometido errores procesales de manera deliberada para afectar el curso de los procesos.

Red de corrupción judicial exigía hasta $1.000 millones para afectar procesos de lavado
Red de corrupción judicial exigía hasta $1.000 millones para afectar procesos de lavado
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad