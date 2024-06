Fiscalía pide máxima condena contra Poulos por feminicidio de Valentina Trespalacios

Este martes 4 de junio y tras varios intentos de la defensa de John Poulos buscando la nulidad del proceso que fueron rechazados por el juzgado penal 10 del circuito de Paloquemao y otras solicitudes que fueron elevadas al Tribunal Superior de Bogotá, se dio inicio a la audiencia de alegatos de conclusión y sentido del fallo por el feminicidio de Valentina Trespalacios.

Durante la intervención, el fiscal del caso aseguró que van a pedirle a juez la máxima condena. Recordemos que el pasado mes de marzo John Poulos, acusado del feminicidio de la Dj Valentina Trespalacios, confesó abiertamente haber cometido el crimen.

Asimismo, la Fiscalía y la defensa se refirieron a las dos teorías que presentaron del caso.

La defensa no probó su teoría en un estándar de probabilidad. En específico, no probó que su defendido, John Nelson Poulos, hubiera actuado culposamente. La defensa no probó, a través de ningún medio de prueba de corroboración o a través de elementos indiciarios, que Poulos tenía un deber objetivo de cuidado frente a Valentina Tres Palacios Hidalgo. No probó que John Nelson Poulos desarrolló conductas imprudentes, negligentes o faltas de pericia a través de las cuales se advirtiera un nexo causal con un resultado fatal. Por el contrario, dicha postulación quedó en el plano de la simple retórica en el alegato inicial.

Nuevamente, el fiscal mencionó cuando Poulos reconoció que había cometido el asesinato “La defensa no probó la inexistencia del delito de feminicidio en un estándar de probabilidad. Así las cosas, lo que advierte la Fiscalía General de la Nación es que sí se probó la materialidad de las siguientes conductas punibles y la responsabilidad del procesado en un estándar más allá de toda duda razonable de conformidad del artículo 381 del código de procedimiento penal”.

El ciudadano estadounidense, actualmente recluido, admitió haber asesinado a Valentina Trespalacios mientras tenían relaciones. John Poulos, visiblemente afectado, compartió detalles de lo que sucedió con la Dj.

"Quedé destruido, yo a ella la amaba. Había estado con ella nueve meses. Imagínense matar a alguien que uno ama. La habitación me daba vueltas, había consumido muchas drogas", expresó John Poulos ante el tribunal, revelando detalles macabros sobre la forma en que intentó ocultar el cuerpo de la joven DJ después del asesinato.

"Sus amigos probablemente me iban a matar. Tomé una decisión horrible, traté de escapar y la metí en la maleta azul", aseguró Poulos en la audiencia. Además, confirmó que cuando se dirigía al aeropuerto decidió botar el cuerpo de Valentina, pues en el lugar no vio cámaras y en ese momento solo había dos personas en el sitio.

El 22 de enero de 2023 un reciclador se encontró una maleta en un contenedor de basura ubicado en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, en su interior estaba el cuerpo de la reconocida DJ Valentina Trespalacios.