Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía radicará recurso de casación ante la Corte Suprema tras absolución del expresidente Uribe

La fiscal delegada para el caso Uribe, Marlenne Orjuela, decidió que radicará un recurso extraordinario de casación ante el alto tribunal luego de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera al exmandatario por los dos delitos que fue condenado en primera instancia por el episodio de los falsos testigos.

Álvaro Uribe
Álvaro Uribe
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Se abre un nuevo capítulo en el caso judicial más sonado en los últimos años en Colombia, el del expresidente Álvaro Uribe quien recientemente fue absuelto por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al resolver la apelación presentada por su defensa contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le había impuesto en agosto pasado la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

Este medio pudo confirmar que la fiscal delegada, Marlenne Orjuela, tendrá 30 días para sustentarlo y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si procede o no a la revisión del expediente, en ese mismo sentido, están quienes fueron consideradas como víctimas dentro del proceso como el Senador Iván Cepeda que anunció el mismo día de la absolución que interpondría un recurso extraordinario de casación ante la Corte.

Y es que el magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, explicó que la sentencia de primera instancia que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, así como errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de los testimonios y documentos.

Según Merchán, la jueza Sandra Heredia basó su decisión en apreciaciones subjetivas y en inferencias sin respaldo probatorio, lo que impidió demostrar la existencia de un propósito defraudatorio o de un dolo determinante.

Jueza Sandra Heredia hace dura descripción sobre el expresidente Álvaro Uribe
Fotomontaje: Blu Radio - AFP

El Tribunal también cuestionó que la jueza omitiera integrar elementos corroborativos sobre la elaboración de las cartas de los internos y el rol de Ángela Milena López, señalando que su intervención obedeció a razones legítimas, como la asistencia técnica solicitada por los presos y la revisión y firma de los documentos por parte de ellos mismos.

Sobre esto, el senador y precandidato Iván Cepeda anunció que interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación a la decisión tomada por el Tribunal.

“Anunciamos claramente, como ustedes lo podrán deducir, que apelaremos al recurso de la casación”, señaló Cepeda en una declaración en la que estuvo acompañado por su equipo jurídico. Además, el senador no descartó la posibilidad de acudir a instancias internacionales.

