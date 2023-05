Francisco Santos pide al fiscal levantar reserva del sumario de su expediente y enviarlo a la JEP

El exvicepresidente de la República Francisco Santos, le pidió al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, levantar la reserva de su expediente y lo envíe ante la Jurisdicción Especial de Paz, luego de lo dicho por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Durante su más reciente comparecencia ante la Jurisdicción Especial de Paz desde los Estados Unidos, donde permanece detenido, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso habló de los supuestos nexos con sectores políticos y empresariales, entre otros, durante los años 2006 y 2007. En su declaración reiteró su versión sobre sus conversaciones con el exvicepresidente Santos a mediados de los 90 y a quien señaló de ayudar al paramilitarismo.

Ante lo dicho, y en una extensa publicación, el exvicepresidente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pidió al jefe del ente investigador levantar la reserva.

“Por eso, de manera pública, le pido a la Fiscalía General de la Nación y al fiscal general, Francisco Barbosa, que por favor levante la reserva del sumario de mi expediente y se la mande a la JEP para que vean que este delincuente no es serio y los está engañando. Así no sirva de nada, no importa”, indicó en el escrito.

En su misiva, Santos reiteró que “ante la falta de pruebas, el proceso se cerró en 2008 y se dictó un auto inhibitorio. Pero como me lo dijo el mismo fiscal General de entonces, se tuvo que reabrir por la presión de las organizaciones de derechos humanos, en 2009. Después de este hecho arbitrario fue que con mi abogado decidimos renunciar a la prescripción, para que no quedara duda de mi compromiso con la justicia y la verdad”.

Por último, el exvicepresidente manifestó en la columna de la revista Semana que no tiene “nada que ocultar ni nada que temer. Mi vida cambió con mi secuestro y la libertad es, desde entonces, mi lucha diaria”.