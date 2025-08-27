Funcionario diplomático declaró ante Procuraduría en caso de Carlos R. González: siguen inspecciones

Blu Radio conoció detalles de las diligencias que ha llevado a cabo la Procuraduría General de la Nación con el fin de recabar información y recolectar pruebas sobre la extensión de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua y su hospedaje en la sede de la Embajada de Colombia en Managua, aún y cuando pesa una orden de captura en su contra por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Un funcionario de la carrera diplomática de la Cancillería, que está en la Embajada de Colombia en Nicaragua, ya declaró ante el Ministerio Público en una diligencia que duró más de 3 horas.

Entre tanto, la Procuraduría continuó sus diligencias de inspección a la Cancillería que iniciaron el pasado viernes 22 de agosto y se han extendido a lo largo de la semana con el fin de recolectar información dentro de este caso que ha generado una gran polémica.

Carlos Ramón González Foto: Presidencia

Incluso, fuentes cercanas al proceso señalan a este medio que se revisarán al menos 600 correos en los tres días de diligencias.

Se han revisado en tres días de inspección más de 600 correos entre funcionarios de la Embajada en Nicaragua y funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el periodo que le había dicho, entre junio del año anterior hasta la fecha.

La propia Fiscalía le volvió a insistir a la Interpol para que emita la circular por Carlos Ramón González, quien hoy está asilado en ese país pese a la orden de captura en su contra. Lo que dijo la Fiscalía que desde el 4 de julio hicieron la solicitud y no han obtenido respuesta.