¿Giro en el caso Yhonier Leal? Otro hermano estaría involucrado

La defensa de Yhonier Leal presentó un testimonio impactante en el juicio en curso contra el hombre, principal sospechoso en el asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal , y su madre, Marleny Hernández .

Este testimonio, proporcionado por una testigo de larga data que asegura ser amiga de la familia Leal desde hace más de dos décadas, ha arrojado nueva luz sobre un caso que ha casuado conmoción en el país

Las revelaciones de la testigo

En el transcurso del juicio, la defensa de Yhonier Leal citó a Francisca Teresa Muñoz, quien afirmó conocer a la familia Leal desde hace más de 20 años. Durante un interrogatorio dirigido por Daniel Peña, el nuevo abogado de oficio, la testigo hizo revelaciones sorprendentes que podrían cambiar por completo la percepción del caso.

Según Muñoz, recibió una llamada de Carlos Andrés García, hermano de Mauricio y Jhonier Leal, quien actualmente está cumpliendo una condena en la cárcel de Jamundí. En esta llamada, García expresó su frustración por la falta de apoyo económico y supuestamente amenazó con matar a Mauricio Leal. Estas palabras inquietantes de García han llevado a especulaciones sobre su posible participación en el trágico suceso.

Muñoz compartió durante la audiencia: "Antes de que fallecieran, hablé con ella (Marleny Hernández, la madre de los Leal) como tres o cuatro meses antes, y ella estaba muy preocupada. Me dijo que Andrés la llamaba y la estaba sobornando: 'O me das dinero o secuestro a Mauro'. Fue lo que me dijo, que sentía un profundo odio hacia Mauro. Carlos me llamó y me dijo que valdría la pena matarlos. Después de la muerte de Mauro, me quedé atónita y me pregunté si él podría haber estado involucrado".

Estas revelaciones inesperadas han llevado a la testigo a temer por su vida, ya que afirma haber sido víctima de un intento de asesinato, tanto ella como su hijo, como resultado de su determinación de contar la verdad.

El supuesto oscuro pasado de Marleny Hernández

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Durante su testimonio, Muñoz mencionó la supuesta adicción al alcohol de Marleny Hernández, la madre de Yhonier, Mauricio y Carlos Andrés Leal. Según la testigo, Marleny padecía esta adicción y llevaba consigo un profundo dolor en su corazón debido a un evento traumático que ocurrió cuando su hijo Mauricio tenía tan solo 5 años.

Muñoz relató que Marleny Hernández le confió que, en uno de sus episodios de consumo excesivo de alcohol, acudió a un amigo de confianza para desahogarse sobre sus problemas personales. En ese momento, se vio en la situación de tener que llevar a su hijo Mauricio, ya que no tenía a nadie más con quien dejarlo. Durante su visita, Marleny se sumergió en un baño en la casa de su amigo, dejando a su pequeño hijo en la sala.

La testigo cuenta que, mientras Marleny se bañaba, tuvo un presentimiento aterrador que la llevó a salir corriendo del baño con la toalla aún en su cuerpo. Lo que descubrió en la sala fue una escena horrenda: supuestamente, encontró a su amigo abusando sexualmente de su hijo Mauricio, quien en ese entonces tenía tan solo 5 años de edad.