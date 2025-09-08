Publicidad

Golpe a red trasnacional de trata de personas: 48 víctimas identificadas

Golpe a red trasnacional de trata de personas: 48 víctimas identificadas

Según los investigadores, la red estaba compuesta por 12 integrantes, entre ellos siete colombianos, dos austriacos, un rumano, un uruguayo y un ciudadano turco.

Trata de personas
Trata de personas, imagen de referencia
Foto: AFP
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:02 a. m.

En una operación conjunta contra la trata de personas, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Europol, desarticularon una organización criminal trasnacional dedicada a la explotación sexual de mujeres colombianas en Europa.

El trabajo de inteligencia permitió identificar a 48 víctimas y como resultado, fueron expedidas cinco notificaciones rojas de Interpol con fines de extradición.

Las personas retenidas fueron dejadas a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que sean allegadas por vía diplomática la solicitud de extradición del país requirente.

Según los investigadores, la red estaba compuesta por 12 integrantes, entre ellos siete colombianos, dos austriacos, un rumano, un uruguayo y un ciudadano turco, este último señalado como el cabecilla y buscado en 196 países.

La estructura utilizaba a alias 'Lesbi', presunta reclutadora en Medellín, quien contactaba a las mujeres a través de redes sociales con la promesa de trabajos en países como Alemania, Suiza y Austria.

Sin embargo, al llegar a Europa las víctimas eran sometidas a un mecanismo de coerción: la supuesta deuda de 40.000 euros, justificada ilegalmente por el cobro de los trámites realizados para permanecer en el país, lo que se convertía en un sistema de esclavitud.

Publicidad

Como resultado de los avances investigativos, fueron capturadas dos personas en España, vinculadas directamente con esta red criminal, sumándose a las cinco retenciones en Colombia.

