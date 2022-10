Gracias a tutela, familia podrá visitar a su abuelita en conjunto de Floridablanca

Los hechos ocurrieron en el conjunto residencial Villas del Mediterráneo, donde vive la mamá del señor Humberto Landinez Fuentes, quien acostumbraba a visitar a su progenitora y de paso le llevaba alimentos. Sin embargo, de un momento a otro la administradora del conjunto no lo dejó entrar, argumentando medidas de seguridad del lugar ante el coronavirus.

Por esta razón, Landinez y su hija, que es médica, tuvieron que poner una tutela para poder visitar a su familiar. “A la hija del señor la discriminaron por ser médico y no la dejaron ingresar. Entonces, al señor Humberto no le quedaba otra opción que ejercer su derecho por vía de tutela y por ese medio se encaminó a favorecer los derechos fundamentales de su mamá y de su hija a la no discriminación”, explicó Reinaldo Gómez, abogado de Landínez.

En ese sentido el juez primero municipal de ejecución de eentencias dictó el falló amparando los derechos fundamentales a la igualdad, a la libre locomoción y no discriminación y, de igual forma, que los familiares pueden hacer el ingreso al apartamento con los elementos de bioseguridad requeridos en este momento por las autoridades.

“La decisión de no ingresar al conjunto residencial la tomó la junta administradora y ese tipo de decisiones se están presentando en varias ciudades y el mismo juez de tutela le dice, le ordena a la junta de administración que no se deben tomar este tipo de medidas que no están para ellos. O sea, que hay una extralimitación de las funciones de ellos queriendo colocar más normas de las que colocó el Gobierno”, indicó Gómez.

Así las cosas, la señora Marina Fuentes de Landinez, habitante en uno de los apartamentos del conjunto residencial Villas del Mediterráneo, podrá de ahora en adelante y gracias a una tutela, recibir nuevamente la visita de sus familiares en esta época de pandemia.

