Habla abogado de policía que acabó la vida de su pareja en Boyacá: "Un error"

La muerte de Liliana Cruz, de 25 años, ha generado profunda preocupación y conmoción en el municipio de Chiscas, Boyacá, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

La joven, trabajadora social y pareja sentimental del comandante de la estación de Policía, falleció en medio de un incidente que inicialmente fue reportado como accidental.

Según información oficial, tras el impacto, el subteniente intentó trasladar a la víctima en una patrulla hacia un centro asistencial; sin embargo, durante la emergencia perdió el control del vehículo y este terminó volcado.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación, mientras que la Policía Nacional decidió suspender provisionalmente al uniformado de sus funciones mientras avanza la indagación.



Aunque la defensa del oficial sostiene que se trataría de un caso de homicidio culposo, los investigadores deberán determinar si la muerte de Cruz ocurrió por una manipulación accidental del arma o si existen elementos que permitan considerar otras hipótesis, incluido un posible feminicidio.

El caso permanece en etapa preliminar. En diálogo con el medio Boyacá Siete Días, el abogado de la víctima entregó detalles clave del suceso.

De acuerdo con su versión, los hechos ocurrieron hacia las 9:00 p. m. del miércoles 19 de noviembre, mientras la pareja esperaba un pedido de comida en un establecimiento de comidas rápidas, junto a dos compañeros de trabajo. En ese momento, el teniente Hamilton Ruiz Bolívar, pareja de la víctima, presuntamente manipulaba su arma de dotación.

“Lastimosamente, de una manipulación errónea del fusil se generó un disparo, el cual impactó en la humanidad de la compañera sentimental del señor comandante de estación”, explicó el abogado.

En relación con la situación jurídica del oficial, precisó que “él no está como tal capturado, pero sí está puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata, y se espera la decisión del fiscal seccional para establecer el proceder y la judicialización respectiva. Administrativamente está sancionado mientras avanzan las investigaciones”.

Por su parte, la Alcaldía de Ramiriquí expresó un mensaje de condolencias a la familia de la joven a través de sus redes sociales: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, acompañándolos en este momento de dolor. Que Dios les conceda fortaleza y paz para sobrellevar esta irreparable pérdida”.