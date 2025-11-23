En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Habla abogado de policía que acabó la vida de su pareja en Boyacá: "Un error"

Habla abogado de policía que acabó la vida de su pareja en Boyacá: "Un error"

Aunque la defensa del oficial sostiene que se trataría de un caso de homicidio culposo, los investigadores deberán determinar si la muerte de la mujer ocurrió por una manipulación accidental del arma o si existen elementos que permitan considerar otras hipótesis.

