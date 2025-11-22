Policía le disparó a su esposa sin querer en Boyacá: revelan estremecedores detalles

La tranquilidad de los residentes de Chiscas, en Boyacá, se vio quebrada tras un hecho que dejó a la comunidad consternada. La noticia generó temor en el pequeño pueblo luego de conocerse que un policía mató a su esposa; sin embargo, aparentemente se habría tratado de una muerte accidental, lo que ha despertado múltiples preguntas y una sensación de tristeza difícil de superar.

Lo ocurrido involucra al subteniente Haminton Ruiz Bolívar, comandante de la estación y quien residía en el municipio junto a su esposa, Liliana Cruz. La pareja llevaba poco tiempo en el pueblo y, de acuerdo con varios habitantes, se había ganado un lugar entre la comunidad. Por ello, la noticia generó aún mayor conmoción en Chiscas.



Policía mató a su esposa en Chiscas: esto se sabe del presunto accidente

Según la información entregada por el abogado de Ruiz Bolívar, Diego Cocunobú, todo se habría tratado de un accidente derivado de un error en la manipulación del arma. El defensor explicó en medios nacionales que el incidente ocurrió mientras el subteniente manipulaba su fusil de dotación, el cual se accionó de manera involuntaria e impactó a su compañera sentimental, provocándole la muerte.

La defensa también aclaró que el hecho no ocurrió en la estación de Policía, sino “a unas tres cuadras, donde la pareja residía en el municipio”, justo mientras la zona se encontraba bajo acuartelamiento debido a un episodio de orden público registrado en el vecino municipio de El Espino.

Policía Nacional, imagen de referencia AFP

Fiscalía investiga muerte de mujer en Chiscas: versiones del caso

Tras lo sucedido en Chiscas, las autoridades avanzan en la investigación y han establecido que el proyectil que terminó con la vida de Liliana Cruz salió de un fusil “tipo Galil” asignado al comandante. El arma le había sido entregada semanas atrás, luego de varios hechos de inseguridad registrados en la región.

Actualmente, Ruiz Bolívar permanece a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata, a la espera de la decisión de un fiscal seccional. Por su parte, la Policía Nacional lo suspendió mientras avanza la investigación.

El caso continúa en etapa de indagación. Según la defensa, los hechos configurarían un “homicidio culposo”. No obstante, será la justicia ordinaria la que determine si se trató de una conducta accidental o si existieron elementos que puedan configurar dolo o feminicidio.