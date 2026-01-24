Habla hija de mujer hallada sin vida en el patio de una casa vecina: "No merecía esto"

Las autoridades de Ciudad Juárez confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Déborah Elizabeth, una mujer de 43 años que había sido reportada como desaparecida desde finales de 2025. El cuerpo fue localizado el 7 de enero, durante un operativo de cateo, en una fosa clandestina ubicada en el patio de una vivienda de Praderas del Sol.

Según el Servicio Médico Forense, la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, confirmando que se trató de un hecho violento.

El operativo fue liderado por la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Durante la diligencia, los agentes inspeccionaron el inmueble hasta hallar el cuerpo, el cual se encontraba enterrado y cubierto con una capa de cemento.

Déborah Elizabeth fue vista por última vez el 21 de diciembre de 2025; sin embargo, el reporte oficial de ausencia fue presentado por sus familiares el 28 de diciembre. La Fiscalía informó que la investigación continúa para esclarecer los hechos y dar con los responsables.



Tras confirmarse el hallazgo, una de las hijas de la víctima publicó un mensaje de despedida en redes sociales, acompañado de fotografías y videos familiares, así como registros de la velación. En uno de los mensajes escribió: “Mamita de mi vida, recuerdo cada abrazo, cada risa compartida contigo. Fuiste y siempre serás la mujer de mi vida. Jamás me imaginé una vida sin ti. Te amo y te amaré siempre, mami. No merecías nada de esto”.

En otra publicación, la joven aseguró: “Enterraron su cuerpo en el patio de esa casa y echaron una capa de cemento para que no se dieran cuenta”.

Habla hija de mujer hallada sin vida en el patio de la casa de uno de sus vecinos: "No merecía esto"

Sobre el presunto responsable, afirmó: "Si sabemos quién fue, pero no sabemos la causa, Mi madre salió que su muerte fue por estrangulamiento, pero no creo que haya sido lo único. Creemos que la golpearon y ahorcaron ya que la persona responsable mide lo mismo que media mi mamá. Si hubiera sido él solo, no hubiera podido", aseguró.

Las autoridades no han confirmado oficialmente estas versiones y señalaron que continúan con las labores investigativas para esclarecer el caso.