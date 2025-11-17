Habla hombre señalado de acabar con la vida de dos jóvenes en Cali junto a su padre

En agosto de 2022, un terrible crimen conmocionó al Valle del Cauca tras conocerse el homicidio y la desaparición forzada de Elizabeth Alejandra Rojas, de 17 años, y Karen Gissel Canelo Guevara, de 21, residentes en Yumbo.

Según las autoridades, las dos jóvenes fueron vistas por última vez el 19 de agosto, cuando se desplazaron a Cali para encontrarse en el sector de Siloé.

Días después de su desaparición, habitantes de Siloé reportaron el hallazgo de restos humanos dentro de una alcantarilla. El CTI confirmó que correspondían a las víctimas. Posteriormente se encontraron otros segmentos corporales en bolsas de basura cerca de un cementerio de la zona.

La investigación permitió establecer que las jóvenes utilizaron el MIO Cable para llegar a Siloé y que fueron recogidas en la estación Brisas de Mayo por Germán Evelio Yáñez, alias ‘El Enano’, de 48 años, y su hijo Jhon Michael Lenis, quienes se convirtieron en los principales sospechosos.



Cámaras de seguridad y registros de Facebook —incluida una fotografía que Elizabeth y Karen publicaron el día de su desaparición— fueron clave para reconstruir sus últimos movimientos.

A 20 metros de la vivienda de los señalados, el CTI localizó tejidos blandos de ambos cuerpos dentro de una cámara de aguas residuales. En el inmueble también se encontraron rastros de sangre detectados con luminol.

Gissel Canelo y Elizabeth Rojas Fotos: suministradas

Estas evidencias, sumadas al análisis de líneas celulares, llevaron a la captura de Yáñez y Lenis el 11 de octubre de 2022. Aunque los dos procesados no aceptaron los cargos durante las audiencias, un juez les imputó homicidio agravado y desaparición forzada como presuntos responsables del doble crimen.

En entrevista con Más Allá del Silencio, de Rafael Poveda, Jhon Michael Lenis reveló fuertes detalles del caso.

“Ya habíamos hecho varios trabajos; este era como el tercer viaje que hacíamos. El 9 de enero de 2021 veníamos bajando con un cargamento y teníamos definido el destino. Pero cuando estábamos llegando a la ciudad de Cali, se perdieron con el cargamento”, dijo Lenis al referirse al tráfico de armas en el que, según él, trabajaba junto a las jóvenes.

El sujeto afirmó que todo se trató de una orden de mandos superiores de una banda a la que pertenecía. “Creyeron que iban a hacer las cosas así sin saber que habían cometido un error”.

Lenis asegura que las jóvenes quisieron consumir sustancias psicoactivas. “Me dice: ‘Traiga los baretos para pegarlos’. Yo le dije: ‘Breve, vamos a comprarlos’. Ahí es que arranco yo con la menor. Entonces, del segundo piso bajamos al primero, y en ese instante es que se legaliza la primera persona”.

Según su testimonio, después de esto el hombre atacó a la segunda mujer. “Acudo yo a detonarla. Le pego tiros y no cae inmediatamente. Ahí es cuando ella empieza a pedirme que no lo hiciera y yo le digo que lo hecho ya estaba, que ellos sabían por qué estaban pasando por eso. Cuando ella me dice que me puede entregar todo otra vez, le respondo que no, que ya no valía nada”.

Sobre la desaparición, aseguró que las “p1có y desm3mbró”. “Me deshice de los cuerpos por una alcantarilla que está en la casa, una caja por donde aparecen los residuos de la carne allá. La orden se termina a las 4 de la mañana y desaparece totalmente toda la piel, los intestinos, todo; solo queda el asunto de los huesos.”