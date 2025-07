Habla mujer que grabó videos clave del atentado contra Miguel Uribe Turbay: "No lo podía creer"

Paula Cuña, la mujer detrás de uno de los videos virales del atentado contra el senador Miguel Uribe, ha compartido su impactante testimonio, revelando los momentos previos, durante y posteriores al ataque que la dejaron "bastante impactada".

Cuña, quien se describe como una persona a la que le gusta documentar todo, tomó la decisión de grabar porque "era un hecho importante que tampoco tú crees que suceda eh al lado de tu casa prácticamente", contó en una entrevista con La Red Viral.

Sorprendentemente, apenas 15 minutos antes del atentado, Paula Cuña cuenta que tuvo un encuentro casual con Miguel Uribe. Mientras se arreglaba el cabello y las uñas en un salón de belleza cercano al parque de Modelia, el precandidato entró al establecimiento.

"No tenía ni idea que él iba a entrar, no tenía ni idea que él estaba haciendo campaña en el barrio, que a mí también me pareció muy extraño porque normalmente en Modelia tú no es precandidatos presidenciales haciendo campaña".

Después de pagar y salir del salón, Cuña se acercó al parque donde Uribe estaba hablando. Coincidencialmente, la primera pregunta que le hicieron al precandidato fue si estaba de acuerdo con el porte legal de armas, a lo que él respondió afirmativamente: "Él dice que sí, que él estaba de acuerdo porque debido a todo el tema de inseguridad en la ciudad, pues él le parecía que como ciudadanos tuviéramos esa posibilidad de defendernos".

Captura de pantalla de video del momento del atentado contra Miguel Uribe.

Al escuchar el primer disparo, Cuña inicialmente pensó que era pólvora, pero el segundo disparo confirmó la gravedad de la situación. Miguel Uribe cayó y la gente se tiró al suelo. Su principal miedo era "una bala perdida", especialmente estando "a menos de 1 m de Miguel". Se agachó y se resguardó detrás de una camioneta.

Una vez que sintió un poco de seguridad, Cuña sacó su celular y empezó a grabar, sin pensar que estos videos serían clave para los medios y para las investigaciones. Grabó tres videos cruciales, siendo el más viral el momento en que Víctor Mosquera y otras personas cargan a Miguel Uribe hacia un carro blanco para auxiliarlo.

El suceso dejó a Paula Cuña profundamente afectada. "Yo estaba bastante impactada, impactada porque no podía creer que hace unos minutos lo hubiera tenido al lado mío, hubiéramos cruzado un par de palabras que hubiera pasado eso".

Al ver a Uribe en el suelo con sangre, pensó lo peor: "cuando yo lo veo yo le veo salir sangre de la cabeza y cuando le están tapando la cabeza yo dije, quién sobrevive a un tiro en la cabeza, yo pensé que lo habían matado".