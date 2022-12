Hacer denuncias irresponsables es muy fácil: almirante Álvaro Echandía

Publicidad

El almirante Álvaro Echandía, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, dijo que las declaraciones del exdirector del CTI Julian Quintana, en su contra, quieren desviar las investigaciones por las chuzadas al proceso de paz durante la campaña presidencial de 2014.

Echandía insistió en que no sabe nada del supuesto complot y que no entiende las declaraciones de Quintana al señalar que mientras estuvo al frente del CTI no hubo méritos suficientes para ordenar la captura de Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga.

Publicidad

“Por qué ahora todo le parece extraño, por qué no lo dijo cuando estaba al frente de las investigaciones que era su obligación constitucional y legal, es muy fácil hacer denuncias irresponsables, si él vio algo que no funcionaba bien él estaba en la obligación de denunciarlo e investigarlo”, señaló Echandía.

Publicidad

Al preguntarle si alguna vez Quintana se había referido a las investigaciones en el caso del hacker Andrés Sepulveda, Echandía dijo que recibió felicitaciones desde el CTI

“Nos dijo que nos felicitaban por ese trabajo, que encontraron mucho más de lo que esperaban, que éramos un equipo muy profesional”, concluyó Echandía.

Publicidad

“Hay evidencias, pero no suficientes para imputar a Zuluaga”

Publicidad

El exdirector del CTI Julián Quintana dijo que hasta que él abandonó la Fiscalía no había elementos suficientes para imputar cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, por las presuntas chuzadas al proceso de paz durante la campaña presidencial de 2014.

“Concretamente no se obtuvieron evidencias suficientes para realizar una imputación (…) hay evidencias, pero no las suficientes para hacer una imputación”, manifestó.

Publicidad

De igual manera, Quintana señaló que la información inicial de las actividades ilegales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda espiando el proceso de paz provino de la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad adscrita a la Presidencia de la República.

Publicidad

“Lo que se aclaró en la Corte fue que la actuación de la Fiscalía fue acorde a derecho, con evidencias. Lo que no sabemos fue el manejo que se le dio a las fuentes por parte de la DNI, situación que inquieta y genera muchas dudas”, añadió.

No hay material probatorio contra Uribe

Publicidad

El exdirector del CTI de la Fiscalía también comentó que no se recopiló ningún tipo de evidencia que vinculara o responsabilizara al expresidente Álvaro Uribe en el presunto caso de infiltración al proceso de paz.

Publicidad

“Lo que yo dije en la Corte fue que mientras yo era director del CTI no se recopiló evidencia o elemento probatorio que acreditara responsabilidad al expresidente Uribe, sumándole a eso que el expresidente es una persona aforada. Sin embargo, nunca llegó información que lo vinculara con esta investigación”, añadió.

Finalmente, durante la declaración en el proceso del expresidente Uribe, Quintana aseguró que la información de la oficina de supuesto espionaje fue suministrada por la Dirección Nacional de Inteligencia, que pertenece a la Presidencia de la República, en un documento anónimo.