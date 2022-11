Hospital de San Andrés estaría gastando $2 millones diarios en reparaciones locativas

Blu Radio conoció nuevos detalles de la crisis en el hospital de San Andrés que incluye falta de suministros médicos, quejas del persona por el no pago de sus nóminas, falta de supervisión y de personal idóneo.

De acuerdo con las denuncias que ha recibido la Procuraduría, y que son la razón por la que fue suspendido por tres meses el Gobernador de la isla Ronald Housni Jaller, en este hospital se estarían mal gastando recursos mientras los sanandresanos y turistas reciben un servicio de salud deficiente.

Cartel de las reparaciones locativas

Entre las denuncias, se registran gastos de dos y hasta tres millones de pesos diarios en reparaciones locativas. Entre esas, el hospital estaría gastando 400 mil pesos diarios en recarga de cartuchos de impresoras.

Cartel del oxígeno

De acuerdo con las denuncias, el hospital le estaría pagando a proveedores de oxígeno pese a que no se les ha suministrado a los pacientes o aparecen registrados algunos que lo recibieron y que nunca hicieron uso de éste. Incluso, pacientes ya fallecidos figuran entre los supuestos beneficiarios.

Adicional a esto, se investigan los recursos que ingresan al hospital por cuenta de copagos u cuotas moderadoras. Fuentes de la Procuraduría explican con el anterior operador el recaudo por cuotas moderadoras y copagos era de 240 millones de pesos y que con el cambio del operador esta suma subió a los 40 millones de pesos sin que los servicios de salud mejoren.

También hay denuncias de que se compraban insumos que no se necesitaban, en algunos casos se escondían los insumos, y que pese a que se registran millonarias compras en medicamentos a los pacientes se les informa que están agotados los medicamentos.

Por estos supuestos hechos, la anterior gobernadora de San Andrés, Auri Guerrero, y su secretario de Salud, Miguel Alfredo May, también son investigados disciplinariamente por la Procuraduría.

Cabe recordar que el hospital de San Andrés no es una empresa social del Estado, se liquido y ahora la opera un particular y por esta razón no puede ser intervenida.

El gobernador de San Andrés Ronald Housni

Aseguró que se están solucionando los inconvenientes en esa materia.

“Recibimos la noticia y de inmediato decidimos notificarnos. Somos respetuosos de la decisión de la Procuraduría, nos entristece porque estamos a punto de lograr una solución definitiva de un problema que no generamos pero que estamos solucionando, hemos logrado algo que para San Andrés es muy difícil, un nuevo operador que está en el empalme, estamos garantizando la liquidación de todo el personal, se han pagado las nóminas, han llegado insumos, medicamentos y alimentación”.