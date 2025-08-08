Investigan triple homicidio en zona rural de Consaca, Nariño

Las autoridades investigan un triple homicidio ocurrido en la zona rural del municipio de Consaca, en el occidente de Nariño, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de tres personas.

Al parecer, los tres hombres fueron secuestrados por hombres armados que los interceptaron en un paraje solitario del municipio de Samaniego y, tras ser asesinados, los cuerpos fueron abandonados en cercanías a la vereda Veracruz, El Salado, y uno más en inmediaciones a la Institución Educativa Desarrollo Rural, a las afueras de Consaca.

Weykman Jojoa Parra, alcalde de esa población del occidente de Nariño, dijo a Blu radio que no se trata de ninguna masacre y aseguró que, hasta el momento, se desconocen las identidades de las víctimas y las circunstancias en las que se registró el múltiple crimen.

"Estas personas no son oriundas de la región y esto ha complicado que se pueda conocer sus identidades", aseguró el mandatario municipal.

Unidades de la Policía y el CTI de la Fiscalía asumieron las investigaciones en el lugar, debido a que este nuevo hecho de violencia genera preocupación entre los habitantes de la zona rural de este municipio y, de acuerdo a los mismos habitantes, hace mas de doce años no se registraba un hecho como este.

El macabro hallazgo se produjo por parte de campesinos que madrugaban a realizar sus faenas de campo en la vereda San José del Salado, cuando se encontraron con uno de los cuerpos que presentaba un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza.

De inmediato, los campesinos dieron aviso a las autoridades que acudieron al lugar y, tras realizar un barrido en la zona, se encontraron con los otros dos cuerpos.

