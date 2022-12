JEP cita a audiencia pública por restos de desaparecidos en zona de Hidroituango

Con una audiencia pública en Medellín, la Justicia Especial de Paz recolectará información sobre la posible presencia de restos de personas desaparecidas que estarían enterrados en el área de influencia de Hidroituango, especialmente, en la mancha de inundación.

La JEP citó a audiencia pública para el 8 y 9 de octubre, a las 8:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Medellín, cuando EPM, la Fundación SOCYA, la sociedad Hidroituango, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y las alcaldías de los municipios de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño tendrán que explicar sus acciones para la búsqueda y recuperación de cuerpos de personas desaparecidas en la región.

En la audiencia también participarán los representantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y del Movimiento Ríos Vivos.

“Se necesita que se continúe la búsqueda de los desaparecidos, porque no aceptamos la respuesta de que es muy difícil buscar debajo del agua y no aceptamos como dice EPM y la Fiscalía de que allí no hay más cuerpos porque desdice los testimonios directos de personas que enterraron cuerpos que bajaban por el río”, dijo Isabel Zuleta, líder de Ríos Vivos.

Con esta información, la JEP determinará si se toman o no las medidas cautelares solicitadas por organizaciones sociales en la zona de Hidroituango.