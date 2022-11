JEP da permiso a ‘Timochenko’ para ir a Venecia, Italia

El presidente del partido Comunes y excomandante de la antigua guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño, quien era conocido como ‘Timochenko’, recibió en las últimas horas una autorización de salida del país por parte de la JEP, pues irá a Venecia, Italia, ya que fue invitado por una universidad para hablar sobre los seis años de implementación del acuerdo de paz.

El permiso a Londoño le fue otorgado desde el 10 y hasta el 15 de diciembre de este año, y deberá presentarse ante la JEP una vez vuelva del viaje. Es importante recordar que este mes se cumplieron 6 años desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.

"En este sentido, se tendrá que el viaje solicitado no implicará el incumplimiento de obligaciones contraídas con el SIVJRNR, en tanto que no hay diligencias programadas en las fechas previstas en las que se requiera la presencia de la compareciente. Por otra parte, el despacho estima que el permiso solicitado o la motivación para asistir no constituyen riesgos a la comparecencia o el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la solicitante”, se lee en la decisión de la JEP.

Además, añade: “Vistas las anteriores consideraciones, el despacho encuentra que los requisitos de fondo para otorgar la autorización de salir del país han sido satisfechos por el solicitante, no sin antes fijar como fecha límite de regreso al país el día 15 de diciembre de 2022, y como fecha de presentación personal obligatoria ante la Secretaría Judicial de esta Jurisdicción el 16 del mismo mes".

Es importante recordar que para conceder estos permisos la JEP tiene en cuenta que los comparecientes que lo soliciten estén cumpliendo con sus compromisos en la justicia transicional, de lo contrario estas autorizaciones de salida del país pueden ser negadas. Todos los integrantes de la extinta guerrilla de las Farc que se sometieron a la JEP tras la firma del acuerdo deben solicitar este permiso antes de salir del país.

Recientemente, la JEP había negado un permiso solicitado por Londoño para salir del país hacia Inglaterra, donde, según argumentó, iba a asistir a una conferencia sobre reconciliación y construcción de paz, pero en ese momento los magistrados decidieron no concederle la salida debido a que se estaban realizando los actos preparativos para la audiencia pública en la cual el secretariado de las Farc iba a aceptar su responsabilidad por los casos de secuestro que se presentaron durante el conflicto.

