JEP niega solicitud de víctimas que pedían considerar el sometimiento de alias 'Otoniel'

La JEP rechazó el sometimiento del excomandante del Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias ‘Otoniel’, el pasado mes de marzo, argumentando que él no era un tercero civil en el conflicto tal como lo había manifestado. Asimismo, esta jurisdicción consideró que Otoniel hizo parte de grupos paramilitares por lo que su caso no era competencia de la JEP.

Sin embargo, tras conocerse la decisión, un grupo de víctimas pidió que se iniciara nuevamente el proceso y que se les tuviera en cuenta en el mismo.

“El trámite de sometimiento del señor Úsuga David se retome desde el principio, se avoque el conocimiento de su solicitud, se dé traslado a las víctimas de este escrito y se exija al mencionado la presentación de un compromiso claro, concreto y programado del que también se dé acceso a las víctimas”, pedían las víctimas.

Lo anterior con el fin de que Otoniel presentara su aporte de verdad y, si se consideraba que cumplía con los compromisos de verdad y reparación a las víctimas, se contemplara la idea de poder aceptarlo.

Sin embargo, la JEP consideró que la decisión con la cual no se aceptó a Otoniel cumplió con todos los requisitos legales, por lo que se decidió dejarla en firme.

“El solicitante no cumple con el factor personal de competencia pues no se acreditó que se desempeñara como tercero civil colaborador o financiador, sino que se advirtió que su rol armado no cesó desde su desmovilización, cuando fue postulado de la Ley de Justicia y Paz, de la que fue expulsado por incumplir los compromisos”, se lee en la decisión.

