Judicializan a hombre que se hacía pasar por veterinario sin tener título profesional

Según las investigaciones de la Fiscalía, el pasado 31 de agosto de 2022 los dueños del animal acudieron al establecimiento comercial veterinario del hombre procesado para que le fuera practicada la eutanasia humanitaria debido al deteriorado estado de salud.

El falso veterinario ingresó al animal al consultorio y, al parecer, le aplicó un tranquilizante y la ahorcó con un torniquete. Posteriormente, guardó el cuerpo en una bolsa plástica negra y lo entregó.

Los propietarios de la canina, cuando llegaron al lugar donde sería sepultada, se percataron que todavía estaba con vida; sin embargo, murió después de unos minutos.

Los elementos de prueba indican que el procedimiento practicado fue desproporcionado y no era el indicado. Adicionalmente, evidenciaron que el supuesto veterinario no ostentaba título profesional y no estaba certificado para realizar este tipo de intervenciones.

