Juez deja en libertad a Nicolás Petro y Day Vásquez

Después de una extensa audiencia en la que se revelaron varios acontecimientos en el marco del proceso que enfrentan Nicolás Petro y Day Vásquez, el Juzgado 74 de Control de Garantías de Bogotá dejó en libertad al hijo del presidente y a su exesposa. Fiscalía no apeló esta decisión.

Por "argumentación precaria", el juez no accedió a la petición del fiscal Mario Burgos y explicó que el ente acusador no cumplió con su deber de argumentar por qué no procedía una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Nicolás Petro, reiteró el juez, no podrá tener contacto con ninguna de las personas mencionadas en el proceso, así como tampoco podrá salir del país ni asistir a reuniones políticas. Así mismo tendrá que acatar la medida Day Vásquez.

"Si hacen caso omiso, podrá revocarse estas medidas no privativas y solicitarse una medida más gravosa", explicó el juez.

Todo comenzó el pasado sábado 29 de julio en Barranquilla, cuando Nicolás Petro y Day Vásquez fueron capturados y posteriormente imputados por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el caso de él, y lavado de activos y violación de datos personales en el caso de ella, debido al hackeo del celular de Laura Ojeda, actual pareja del hijo del presidente.

En la audiencia de medida de aseguramiento, que empezó este jueves a las 2:00 p. m., según la Fiscalía, Nicolás Petro admitió que dinero proveniente de un antiguo capo del narcotráfico ingresó a la campaña presidencial de su padre: reconoció que abonó parte de los 400 millones de pesos que Samuel Santander Lopesierra, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos en 2003 y en libertad desde 2021, le dio en 2022.

Además, según el fiscal del caso, Mario Burgos, un hijo de Alfonso "el turco" Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la Fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios, también entregó dinero a Nicolás Petro.

"Nicolas Petro aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía, entre ellos la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro y dineros que ingresaron a la campaña que habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley", dijo el fiscal durante la audiencia.

Parte de ese dinero fue utilizado por Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez, para beneficio personal e incrementar su patrimonio injustificadamente. De acuerdo con lo revelado, la otra parte de esos fondos fue invertida en la campaña presidencial de su padre en el año 2022.

Sin embargo, el caso no termina ahí, ya que, entre otros aspectos, también se destacan las conversaciones entre Day y Nicolás en las que se evidenciaría una reunión entre el hijo del presidente Petro y el entonces ministro de Interior, Alfonso Prada, en la que habrían hablado sobre posibles nombramientos en el gabinete de Gobierno.

En las conversaciones de WhatsApp reveladas por la Fiscalía como parte de las pruebas, se conoció que una de las personas que se postuló para esos "cupos" fue Laura Ojeda, la actual pareja del hijo del presidente.

Por todo lo que se le podría avecinar, el presidente Gustavo Petro ya designo a un apoderado en este proceso judicial. Se trata del conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo.

“Sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales. Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda”, señaló el presidente a través de un escrito.