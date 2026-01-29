Juez deja en libertad al padre de Liam Gael, bebé que falleció en jardín de La Calera

Un juez de Bogotá ordenó la libertad del padre de Liam Gael Rodríguez Narváez, el bebé de 11 meses que falleció el 29 de septiembre de 2025 mientras se encontraba en un jardín en el municipio de La Calera, Cundinamarca, decisión que fue adoptada por el Juzgado 49 con Función de Control de Garantías.

La información fue confirmada a través de un comunicado público emitido por la representación legal de la madre del menor, con fecha del 29 de enero de 2026, en el que se detallan los fundamentos de la decisión judicial y el estado actual del proceso.

De acuerdo con el documento, la jueza de control de garantías determinó conceder la libertad al padre del menor al considerar que, en este momento procesal, no existía inferencia razonable de autoría o participación. Según el comunicado, dicha conclusión fue compartida por el Ministerio Público, la defensa y la representación de víctimas durante la diligencia judicial.

El texto señala que la decisión se basó en lo que fue calificado como una debilidad investigativa por parte de la Fiscalía General de la Nación en esta fase del proceso.



Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación

La Fiscalía General de la Nación había confirmado previamente la captura del padre del menor, en el marco de una nueva línea de investigación que lo vincula de manera preliminar a un presunto abuso sexual.



No obstante, el ente acusador ha indicado que el proceso continúa y que se está a la espera de informes técnicos y periciales adicionales para definir con precisión los delitos que podrían ser imputados.

La libertad del investigado no implica el cierre del caso ni la finalización de las actuaciones judiciales.

En el comunicado, la representación legal de la madre del menor indicó que, a partir de la decisión judicial, la Fiscalía deberá desarrollar al menos dos líneas de investigación. La primera, relacionada con un posible homicidio, teniendo en cuenta lo que califican como informes periciales de necropsia contradictorios; y la segunda, orientada a la verificación de posibles delitos sexuales.

Asimismo, se solicitó que los fiscales del caso convoquen a una reunión presencial con el apoderado de la víctima para abordar el avance de las indagaciones.

El comunicado también expresa el rechazo de la representación de la víctima frente a lo que consideran un trato indigno por parte de delegados de la Fiscalía, señalando que se les habría negado el acceso a informes decisivos dentro del proceso.

Este punto coincide con declaraciones previas del abogado Juan Manuel Castellanos, quien ha manifestado que la defensa de las víctimas no conoce de manera técnica y científica el contenido del informe de necropsia del menor.