Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Juez deja en libertad al padre de Liam Gael, bebé que falleció en jardín de La Calera

La juez de control de garantías determinó conceder la libertad al padre del menor al considerar que, en este momento procesal, no existía inferencia razonable de autoría o participación.

