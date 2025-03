Juicio Uribe: ¿pretendía retractarse Monsalve? Esto dijo Vicky Jaramillo

Durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, Vicky Jaramillo , exasesora política y militante del Centro Democrático, presentó su testimonio sobre el rol que habría desempeñado como intermediaria en la comunicación entre la defensa del expresidente y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Su declaración se centró en la supuesta intención de que Monsalve se retractara de los señalamientos realizados en 2011 a Iván Cepeda, en los cuales se vinculaba a los hermanos Uribe Vélez con el bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En su intervención, Jaramillo explicó que conoció a Ricardo Williamson en 2017, durante una visita a una iglesia cercana al Sisga, en Cundinamarca. Williamson, quien es cuñado de Enrique Pardo Hasche, le habría manifestado que Monsalve estaba dispuesto a retractarse de sus anteriores declaraciones. Según su relato, esta información le fue transmitida a través de la relación de Williamson con su familiar.

La testigo recordó que, aprovechando su cercanía con el entorno uribista, se puso en contacto con el abogado Jaime Lombana para que gestionara la comunicación con los involucrados. Sin embargo, Jaramillo afirmó que Lombana respondió de manera tajante: “Lombana me bloqueó, me dijo que él no tenía nada que ver con eso”. Ante esta negativa, decidió actuar por cuenta propia y buscar directamente al expresidente.

Según se relataron los hechos en el estrado, Vicky Jaramillo logró comunicarse con Álvaro Uribe a través de su secretaria, Claudia Daza, a quien entregó la información sobre la supuesta retractación de Monsalve. Durante esa conversación, el expresidente habría indicado: “Vicky, comunícate con Diego Cadena . Infórmale a él. Ojalá ese señor diga la verdad”. Con base en estas palabras, Jaramillo explicó que procedió a buscar telefónicamente al abogado Diego Cadena y le envió un mensaje para transmitirle los detalles de la información recibida.

La testigo también destacó la insistencia de Ricardo Williamson en el tema, enfatizando que el pariente de Williamson, Enrique Pardo Hasche, actualmente recluido en La Picota , le había comunicado reiteradamente la disposición de Monsalve para retractarse de sus declaraciones. En relación con este punto, al ser preguntada sobre si había mantenido comunicación adicional con Williamson, específicamente en una ocasión del 26 de julio de 2018, Jaramillo señaló: “Puede que sí, después de todo el tema de los medios, yo ya no quería hablar con él”.

Cabe mencionar que, en su intervención ante el estrado, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve expresó que, cuando se reunió con el abogado Diego Cadena, le dijo que en ningún momento se quería retractar sobre los señalamientos en contra de los hermanos Uribe Vélez. Según Ricardo Williamson, Enrique Pardo Hasche le manifestó en varias oportunidades que Monsalve sí quería cambiar su testimonio.