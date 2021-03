“Solo pasé un mensaje, no hice nada más”: Vicky Jaramillo en el caso Uribe

Por orden del fiscal Gabriel Jaimes, encargado de la investigación contra Álvaro Uribe , la exasesora política Victoria Eugenia Jaramillo volvió a declarar bajo juramento. En esta ocasión, reiteró que sirvió de intermediaria para que la defensa del expresidente pudiera contactar a Juan Guillermo Monsalve.

Victoria Eugenia Jaramillo, más conocida como Vicky, es una exasesora política y militante del Centro Democrático, quien se dedica al negocio del cannabis medicinal. Aunque para muchos su nombre no dice mucho, Jaramillo está involucrada en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y fraude procesal, pues, según su propia declaración, ella sirvió como intermediaria para que la defensa del exmandatario se contactara con el testigo Juan Guillermo Monsalve.

Victoria Jaramillo ya había contado su versión ante la Corte Suprema de Justicia, cuando el proceso contra Uribe estaba en esa corporación; sin embargo, su declaración ante el alto tribunal fue desestimada, al punto de que la Corte ordenó que se compulsaran copias para que ella fuera investigada por falso testimonio. Contra Jaramillo no se ha abierto ninguna investigación formal aún y el fiscal Gabriel Jaimes, quien asumió el caso del expresidente cuando cayó en manos de la Fiscalía, ordenó que ella fuera escuchada una vez más.

La declaración bajo juramento, realizada el martes 2 de febrero de 2021, tuvo que ser virtual porque Jaramillo se encontraba en Miami, según dijo, visitando a unos clientes que no había podido ver por las restricciones de la pandemia de COVID-19. Bajo esas condiciones y, a pesar de los reiterados problemas de conexión que se presentaron a lo largo de la diligencia, Jaramillo respondió al interrogatorio de la Fiscalía y reiteró la versión que viene dando desde hace años: que lo único que hizo fue “pasar una información”.

La génesis de la historia que ella cuenta empieza cuando conoció a Ricardo Williamson a finales de 2017. Asegura que por esos días estaba pasando vacaciones en la finca de una amiga suya en El Sisga (Cundinamarca) y frecuentaba una iglesia cercana. “Un fin de año me fui a la misa y mientras iba por la carretera —eran unos veinte o treinta minutos caminando—, paró una camioneta y me preguntó que si yo iba a la misa del mediodía. Yo contesté: ‘Sí, yo voy a la misa’. Me dijo: ‘¿Te llevo?’. Yo vi a un señor con una señora adulta y dije: ‘Bueno, me ahorro la caminada’”, contó Jaramillo. Quien le hizo el ofrecimiento fue el citado Williamson, vecino de la finca de su amiga.

Al llegar a la iglesia, contó Jaramillo, había personas hablando de temas políticos y de los candidatos a la presidencia, entonces ella intervino para contar que era miembro del Centro Democrático y asesora de la candidata al Senado Johana Jiménez (hija de Gilma Jiménez), quien estaba promoviendo el tema relacionado con la prisión perpetua para violadores. Jaramillo asegura que fue en ese momento cuando Williamson se enteró de su activismo político.

“Antes de entrar a la misa uno como que se presenta y a mí me gusta hablar mucho de que soy uribista (…) en ese momento todo el mundo está como en el tema político, como contando sus historias y uno todo el tiempo está promocionando a sus clientes y mi clienta era Johana Jiménez, entonces ahí es donde él (Ricardo Williamson) se entera de que yo estoy en el Centro Democrático” dijo Vicky Jaramillo, agregando que, luego de la misa, Williamson se ofreció a llevarla de regreso y durante el trayecto también hablaron de asuntos políticos.

A partir de ese día, dice Jaramillo, Williamson empezó a llamarla y enviarle cadenas a través de WhatsApp de forma constante. Incluso, lo calificó de ser una “persona bien intensa” pues, aseguró, la llamaba entre tres y cuatro veces al día y le enviaba más de diez mensajes vía chat. El caso es que, según la versión de Jaramillo, en enero de 2018, Williamson la llamó y le contó que su cuñado, Enrique Pardo Hasche, era compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve (principal testigo contra Uribe) y que este último quería retractarse; que le informara al abogado de Uribe, Jaime Lombana, sobre esta situación.

“Cuando el señor Ricardo Williamson me dice eso, me dice, mira este señor (Monsalve) llora, es su compañero de celda y está dispuesto a decir la verdad. Por qué no contactas a Jaime Lombana, tú que estás en ese partido y que conoces a tanta gente. Pues yo le dije: ‘Tengo el teléfono, yo lo vi en una ocasión, déjame le mando un mensaje y le digo’. En ese momento es cuando yo cojo el chat, busco a Jaime Lombana y le mando esa información y le digo: ‘Mira, nos están buscando porque el señor quiere decir la verdad’. Eso es lo que yo le escribí”, aseguró Jaramillo.

Luego de admitir que contactó a Lombana vía WhatsApp para transmitirle esta información, la testigo manifestó que la respuesta del abogado fue que “él no tenía nada que ver, que él no se iba a meter en eso porque no tenía nada que ver con eso y que por favor no lo contactara más”. Después de esa respuesta, la bloqueó. Vicky Jaramillo le explicó al fiscal que conoció a Lombana en una reunión en el Congreso en 2017 y que la única vez que volvió a hablar con él fue para enviarle la razón de Williamson, vía chat.

“Yo di una razón. Más que tramitar, yo hice lo siguiente: hay un señor que es compañero de celda del señor Enrique Pardo, se llama Juan Guillermo Monsalve. El señor dice que está arrepentido y quiere decir la verdad, esa fue la información que yo di, solo pasé ese mensaje, nada más. O sea, ni indagué qué verdad, simplemente di esa razón”, agregó Jaramillo, indicando que había contactado precisamente al abogado Lombana porque esa era la petición de Ricardo Williamson.

Pero el rol de la exasesora política no terminó ahí. La versión de Jaramillo es que, tras la negativa de Lombana, Ricardo Williamson la siguió llamando frecuentemente para que le ayudara a que la defensa del expresidente se enterara de lo que estaba ocurriendo con Monsalve. “Ricardo Williamson me sigue llamando, yo trataba de decirle que no podía, pero seguía llamando, seguía escribiendo. Después de varios días y de tantas llamadas yo digo voy a buscar al expresidente y le voy a decir, voy a decir esto que me están diciendo”, indicó.

Jaramillo, en efecto, confirmó que fue a buscar personalmente al expresidente para hablarle del tema, pero que no pudo reunirse con él porque estaba enfermo. Así se lo hizo saber la entonces secretaria del exmandatario, Claudia Daza, quien decidió colaborarle a Victoria Jaramillo y llamar al expresidente para que, al menos, se contactaran telefónicamente. La respuesta de Uribe, según Jaramillo, fue concreta: “Mire, Vicky, comuníquese con mi abogado Diego Cadena y dígale”.

En este punto de la historia es cuando se cruzan Victoria Jaramillo y el abogado Diego Cadena, quien enfrenta un juicio por los mismos delitos y hechos por los que se investiga al expresidente. Jaramillo narró que conoció a Diego Cadena en 2017, meses antes de conocer a Ricardo Williamson. Aseguró que el expresidente se lo presentó telefónicamente un día que ella estaba en el Congreso. Por eso, cuando Uribe le dijo que lo contactara, ella sabía a quién se refería el expresidente.

Ante la instrucción de Uribe, Victoria Jaramillo asegura que contactó a Diego Cadena, le entregó la información de la supuesta retractación de Monsalve y todos los datos de Ricardo Williamson para que el abogado se entendiera con él y Pardo Hasche.

“Yo le mando toda la información que me entrega a mí Ricardo Williamson, toda la información que me entrega del señor Enrique Pardo se la doy a Diego para que vaya y haga lo que tenga que hacer”, afirmó la testigo.

El resultado de esta gestión son las cuestionadas visitas que el abogado Cadena le hizo en la Picota a Juan Guillermo Monsalve, quien ha negado rotundamente haber tenido intenciones de retractarse y, por el contrario, aseguró que el penalista trató de sobornarlo ofreciéndole beneficios a cambio. En todo caso, Jaramillo reiteró a la Fiscalía que ella lo único que hizo fue “pasar una información” y aseguró que nunca se comunicó con Pardo Hasche y, mucho menos, con el propio Monsalve. Su testimonio hace parte del material con el que el fiscal Gabriel Jaimes sustentará su solicitud de preclusión del caso Uribe, el próximo 6 de abril.

*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastián Cote; y Santiago Martínez, periodista de la Unidad Investigativa. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).