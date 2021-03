Alias Diana dice que pagos de Cadena fueron para viáticos y hotel, pero no recuerda dónde se hospedó

BLU Radio y El Espectador siguen revelando detalles del expediente de la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez , investigado como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal, proceso del que solicitarán la preclusión el próximo 6 de abril.

Una de las pruebas decretadas por el fiscal líder de la investigación, Gabriel Ramón Jaimes, fue la declaración de Euridice Cortes alias ‘Diana’, condenada por su participación en el bloque Cacique Pipintá de las AUC, y quien fue una de las exparas que le referenció el también exparamilitar Carlos Enrique Vélez al abogado Diego Cadena, para que declarara en el proceso que le llevaba la Corte Suprema de Justicia al entonces senador Uribe por paramilitarismo.

El pasado 10 de febrero alias ‘Diana’ declaró ante el fiscal 11 especializado de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y dio su versión de los hechos.

En primer lugar, alias ‘Diana’ dijo que un día alias ‘Víctor’ la buscó y le preguntó que si ella estaba interesada en hablar con unos abogados del expresidente Uribe sobre las declaraciones que estaba haciendo Pablo Hernán Sierra de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago habían participado en la fundación del bloque Metro de las AUC.

“Él (Víctor) me llama y me dice que si quiero hablar con unos abogados que es para hablar sobre lo que Alberto ha dicho del senador Uribe. Lo que habíamos visto en noticias, que era fundador de Alberto que lo invitaba a que se desarmara, todas las acusaciones de Alberto con el senador Uribe, cuando él empezó a hablar de que él era comandante del Bloque Metro, tuve la certeza de que no era cierto porque él no había pertenecido a la parte militar del Bloque Metro, llegó a ser comandante militar fue en el Cacique Pipintá, sabía que él siempre había estado encargado del robo de hidrocarburos, no había pertenecido a la parte militar, yo ya lo había hablado hace mucho tiempo, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo saber, ya había hablado con el magistrado Iván Velásquez, creo que deben haber grabaciones y esa conversación con Iván Velásquez fue en el 2007, recién capturada. Cuando Víctor me dijo que, si yo quería darle a conocer a los abogados de Uribe, yo le dije que sí, ellos llegaron hablamos y eso fue lo que les dije a ellos y también lo que le dije a la corte al respecto y de mi conocimiento sobre Alberto”, narró alias 'Diana'.

Dice alias ‘Diana’ que cuando el abogado Diego Cadena y su socio Juan José Salazar la buscaron para que declarara a favor de Uribe, en el primer trimestre del 2019, ella fue la que les propuso ayudarles a buscar a “reales” comandantes militares del Bloque Metro como alias ‘Julián’ y alias ‘Franco’ que pudieran desmentir a alias ‘Alberto Guerrero’, en el sentido de que él no había sido fundador del bloque Metro y que tampoco había sido parte de lo militar, sólo, supuestamente, había estado encargado del robo de hidrocarburos para la financiación de las AUC . Incluso, aseguró que nunca le ofrecieron algo por sus declaraciones.

“El fiscal le pregunta: ¿por qué interesaba esa información? Responde ‘Diana’: Después me di cuenta que los abogados estaban buscando gente que pudiera conocer partes de la historia o la historia completa y poder declarar a favor del senador Uribe . Pues porque esa era su labor. Pregunta el fiscal, ¿A usted le dijeron eso los abogados de Uribe ? Responde ‘Diana’: Ellos no me lo dijeron, pero yo sí se los propuse porque yo sé que hay gente de la parte militar del Bloque Metro, que fueron muy cercanos a ‘Alberto’ y que me parecía interesante que la corte pudiera conocer a ‘Julián’ y ‘Franco’. Pregunta el fiscal: ¿Qué iba a recibir usted a cambio de sus declaraciones? Responde 'Diana': nada, ellos a mí en ningún momento me ofrecieron plata, fueron dos conversaciones con el abogado Diego y con el abogado Juan José, fueron muy cortas, en una cafetería de aquí de Manizales , ellos no me ofrecieron plata ni ningún beneficio jurídico porque yo no tenía ninguna situación jurídica, solamente me dijeron que querían saber la verdad y yo tenía ese conocimiento sobre el tema”, explicó al declarante.

Sin embargo, el fiscal del caso le puso de presente el soporte de unos pagos entregados por alias ‘Víctor’ en los que se ven dos consignaciones a su nombre, uno por $400.000 del 2 de mayo del 2018 y otro por $300.000 del 25 de abril del 2018.

En este momento es cuando alias ‘Diana’ dice que ni Cadena ni su socio Salazar le ofrecieron dineros por su declaración ni por ayudar a ubicar más testigos si no que ella fue la que pidió $700.000 pesos para viajar a Medellín y ubicar a los dos excomandantes paramilitares alias ‘Julián’ y alias ‘Franco’.

“Pregunta el fiscal: en la información entregada por Vélez se relacionan dos giros a su nombre, uno por $400.000 del 2 de mayo del 2018 y otro por $300.000 del 25 de abril del 2018, ¿nos podría indicar si recibió el dinero y por qué? Responde ‘Diana’: Sí los recibí, esos dineros fueron como parte de unos viáticos, de unos pasajes y de una quedada en Medellín para ir a contactar a las dos personas que yo quería que los abogados escucharan y que me interesaba que los escuchara la corte, que era el comandante ‘Julián’ y el comandante ‘Franco’. Los contacté, pero ‘Franco’ me dijo que eso era un chicharrón muy peligroso que él no se metía en eso y ‘Julián’ me dijo que si se contactaba con ellos (Cadena y Salazar), pero a través de un abogado. Pregunta el fiscal: ¿Ese dinero venía de Vélez o de los abogados? Responde ‘Diana’: de los abogados, a mí Vélez no me daba un peso. Pregunta el fiscal: ¿Por qué razón le daban dinero? Responde ‘Diana’: Porque yo debía ir a Medellín para hablar con esos dos comandantes porque no tenía dinero para hacer desplazamientos entonces que si ellos me daban la plata yo iba. Pregunta el fiscal: ¿Quién le propuso eso? Responde ‘Diana’: Yo le propuse eso a Juan José. Pregunta el fiscal: ¿Cuándo se desplazó a Medellín ? Responde ‘Diana’: Tres o cuatro días después de ellos haberme girado la plata”, puntualiza la testigo.

No obstante, cuando el fiscal le pregunta a alias ‘Diana’ por los nombres del hotel y de la empresa en la que viajó a dicha ciudad para confirmar la información, ella dice no recordar esos detalles.

“Pregunta el fiscal: ¿En qué hotel se quedó en Medellín ? Responde ‘Diana’: Por la mayorista, pero no me acuerdo el nombre ni la dirección, no la sé. El emperador o El virrey, no sé, el taxi me llevó hasta ese hotel, le pedí al taxista que me recomendara ese hotel y él me dijo que ahí eran buenos, baratos y seguros y ‘Franco’ me dijo que esa era una buena zona de hoteles, porque era cerca de la plaza. Pregunta el fiscal: ¿En qué bus se fue? Responde ‘Diana’: Salí en una van pequeña, en flota Ospina tal vez. Contra pregunta el fiscal: ¿Qué flota? Responde ‘Diana’: Me parece que es taxi Ospina. Pregunta el Fiscal ¿A qué hora salió de Manizales? A las 8 de la mañana, llegué en la tarde”, cuenta ‘Diana’.

Finalmente, el fiscal del caso le pregunta a alias 'Diana' sobre lo que ella declaró en la Corte Suprema de Justicia sobre el senador Uribe en el proceso que le llevaba el magistrado Iván Velásquez, y ella responde que lo único que sabe y que dijo es que las AUC ordenaron a sus hombres que orientaran a que la gente a que votara por él en su primera candidatura.

“Pregunta el fiscal: ¿Recuerda la información que le entregó el magistrado auxiliar Iván Velásquez frente a Álvaro Uribe ? La misma historia que siempre he contado, que cuándo yo estaba en el curso de comandantes, creo que fue la primera vez que el presidente Uribe se lanzó a la Presidencia, dentro de las charlas (…) fue donde conocía a todos los comandantes, Mancuso, Doble Cero. El profesor de base era Baez, pero fueron muchos comandantes a darnos charlas ideológicas que era lo que al fin y al cabo no se interesaba para darle un nueva cara a las autodefensas de pasarla a un movimiento armado a un movimiento político y entonces en este curso estábamos cerca de las elecciones y lo que se hablaba dentro del curso era de apoyar al senador, al hoy exsenador Uribe pero yo no sabía quién era el señor, yo no conocía quién era el senador Uribe, tampoco estoy diciendo que nos dijeron hay que obligar a la gente que voten por él, porque no fue así, simplemente nos dijeron hay que orientar a que sea el presidente este señor porque ideológicamente es cercano a nosotros él tiene un discurso antisubversivo, él también tiene un discurso anticomunista (…) Cuando yo llegue al frente obviamente yo le decía a la gente, pues porque nosotros llegamos a una zona que había sido desplazada violentada por las FARC , como es la zona de San Félix, parte del departamento de Caldas , entonces yo en las charlas que hacía con la comunidad les decía que había que hacer una elección por una persona que en verdad sacara a este país de la crisis en la que la tenía la guerrilla, eso no es un secreto, eso fue la panacea que el presidente hubiera ganado esas elecciones y eso fue lo que yo le conté a Velásquez”, narró alias 'Diana'.

Alias 'Diana' le dijo al fiscal del caso, en esta última declaración, que teme por su vida porque le ha llegado información de que Pablo Hernán Sierra “la quiere levantar”.