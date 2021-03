Enrique Pardo Hasche dijo a la Fiscalía que buscaba “ayudarle a Uribe” para que se supiera la verdad

En una declaración que le tomó la Fiscalía, el pasado 26 de febrero, a Enrique Pardo Hasche, condenado por el secuestro de Eduardo Puyana y compañero de celda del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo contra el expresidente Uribe, es clave entender que, según lo narró el condenado, él le insistió a Monsalve para que entregara su declaración al abogado Diego Cadena porque, supuestamente, quería beneficiar a Monsalve y Uribe para que no lo trasladaran a la cárcel de Valledupar y para que “se supiera la verdad”, respectivamente.

Primer punto, Enrique Pardo Hasche explica que él buscó a su cuñado Ricardo Williamson para que le enviaran a un abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la cárcel Picota de Bogotá a principios del 2018, porque su entonces compañero de celda Monsalve, quería retractarse de lo que había dicho en la Corte Suprema de Justicia sobre la supuesta relación del expresidente Uribe Vélez en la conformación del Bloque Metro de las AUC y, su retractación se debía a que, supuestamente, le iban a quitar los beneficios y a enviarlo a la cárcel de Valledupar. Todo inició con una reunión en febrero del 2018, a la que Monsalve no quiso bajar por miedo.

En esa reunión Monsalve tenía temor a los paramilitares en el sentido que ellos ejercer algún tipo de presión por haber asistido a la reunión, por eso no asistió, eso me dijo él a mí. Bajé yo solo y hablé con el señor Cadena, le expliqué de qué se trataba, me imagino que Ricardo ya le había hecho algún tipo de introducción, pero yo le expliqué de qué se trataba. Yo fui el que habló con Ricardo ese 31 de diciembre, y quedamos en que iban a mandar a un abogado, yo le iba a decir a Ricardo que mandaran un abogado y resulta que no bajó, yo bajé más que todo por cortesía, porque si no bajaba Monsalve para que servía el asunto. Yo no me beneficio en ningún momento de ninguna cosa, al contrario me perjudico por lo que estoy haciendo explicó Pardo Hasche.

Según Pardo Hasche, su intención era beneficiar a Monsalve para que no los trasladaran de cárcel y al expresidente Uribe “para que se supiera la verdad”.

“Pregunta el fiscal: escúcheme la pregunta, usted dice ejercer la labor para beneficiar las reclamaciones de Monsalve y a la vez dice que su actividad era para beneficiar la verdad, en este caso del presidente Uribe, ¿las dos resultan excluyentes o beneficiaba a uno o beneficiaba al otro? Responde Pardo: ¿no se puede beneficiar a los dos? A Monsalve para que no lo lleven a Valledupar, esa era la razón, la razón por la que Monsalve lloraba era porque le iban a llevar a Valledupar y la orden de traslado estaba ahí como están ayudarle a Monsalve a que no se lo lleven a Valledupar y, la otra ayudarle al señor Uribe con la verdad para que se haga justicia, para que no le suceda otra persona lo que me sucedió a mí”, explicó Pardo.

Asegura el condenado que él le insistió a Monsalve para que firmara la declaración en la que se retractaba de lo dicho contra el expresidente Uribe porque él ya se había comprometido con Cadena “con el testimonio de Monsalve”. Sin embargo, dijo que no lo presionó.

Pregunta el fiscal: Lo que dice Monsalve es que usted le insistía, que firmar el documento de retractación, ¿eso es cierto? Responde Pardo: yo le insistí porque cuando la abogado (Cadena) llegó, Monsalve ya no quiso bajar, antes de eso no, en ese momento yo le tuve que insistir porque ya el abogado había ido. Yo ya le había dicho al abogado que este señor quería retractarse, yo baje solo y le expliqué que este señor quería rectificar y cuando subo ya Monsalve no quiso y empezó decir que él quería reunirse era con Lombana y no con Cadena y empezó dar disculpas y siguió dando disculpas y después dijo que él quería que hablaran con un señor Villegas y después otra disculpa, que quería que unos señores no le investigarán, empezó a salir con disculpas. Pregunta el fiscal: ¿y usted porque siguió insistiéndole? Responde Pardo: pues porque ya el abogado había venido y yo ya estaba comprometido con lo que habíamos dicho en las cosas que en las que estaba haciendo, porque yo ya había dicho que este señor quería rectificar y ahora resulta que no, yo ya estaba quedando mal ante el abogado Cadena que llegó porque yo le dije a Ricardo lo que estaba pasando. Yo no tenía compromisos ni con Cadena ni con nadie enfatizó Pardo.

Explica Pardo Hasche que Monsalve no quiso bajar a esa primera reunión porque otros exparamilitares de la cárcel se darían cuenta de que se iba a reunir con un abogado de Uribe, entonces coordinaron una segunda reunión para días después, en la que la idea era que el abogado de Monsalve lo llamara al salón de visitas y Cadena llamara a Pardo Hasche al mismo salón y ahí se pudiera llevar a cabo la cita.

Así se hizo, pero, según Pardo, Cadena cometió el error de pedir a Monsalve y a Pardo para la reunión y los exparamilitares se dieron cuenta. La segunda reunión se hizo días después por la “urgencia” que tenía Cadena de presentar la declaración de Monsalve a la Corte y en esa reunión, al parecer se coordinó la declaración que le entregaría Monsalve a Cadena.

El fiscal pregunta: ¿ustedes lo planearon de esa manera? Responde Pardo: Monsalve dijo que él podía traer a un abogado de él. Yo le mencione eso a Cadena después telefónicamente, le dije que Monsalve estaba asustado, que no quería bajar, pero que él bajaba si un abogado de él lo llamaba para que estos señores no se dieran cuenta. Pregunta el fiscal: la segunda reunión, ¿en qué fecha fue? Responde Pardo: fue dos o tres días después de la primera. Pregunta el fiscal: ¿era casi que de inmediato? Responde Pardo: sí, claro. Pregunta el fiscal: requería con urgencia reunirse Diego Cadena con él. Responde Pardo: sí, señor porque tenía que presentar la carta de Monsalve a una diligencia, como porque salió una investigación nos días antes. Pregunta el fiscal: ¿se requería esa información con carácter inmediato? Responde Pardo: la carta de Monsalve, sí. Pregunta el fiscal: ¿quién le dijo usted que se requería de inmediato? Responde Pardo: Cadena. Pregunta el fiscal: ¿Cadena le dijo para que la requería de inmediato? Responde Pardo: él se lo dijo a Monsalve, a mí no me dijo, pero cuando nos reunimos con Monsalve le dijo que él tenía que presentar eso al otro día. Pregunta el fiscal: ¿en qué proceso? Responde Pardo: en el proceso de manipulación de testigos, se lo dijo a Monsalve dice la declaración.

Aseguró Pardo Hasche que Monsalve hacía parte de un cartel de falsos testigos que era dirigido por varios exparamilitares, entre ellos, alias ‘don Mario’, alias el ‘Canoso’, alias ‘Martin Llanos’, quienes, supuestamente, habían estado detrás de la declaración de Monsalve contra el expresidente Uribe y que también estuvo detrás de esa declaración el senador Iván Cepeda.

“Pregunta el fiscal: ¿usted dice que fue Monsalve quien hizo parte del cartel de los testigos falsos de ’don Mario’? Sí, de los testigos falsos de ‘don Mario’, del ‘Canoso’, de ‘Martín Llanos’, de Piedrahíta. Había uno que le decían ‘Guajiro’, eran varios. Pregunta el fiscal: ¿significa que detrás de esto de Juan Monsalve estaban ellos? Responde Pardo: sí señor. Pregunta el fiscal: ¿ellos lo determinaron hacer esta actividad? Responde Pardo: en parte sí, pues que en parte fue el señor Cepeda, en parte Cepeda, en parte ellos, porque Cepeda desde el principio fue a la cárcel de Cómbita en el año 2011-2012 a reclutar testigos, no solo a Monsalve, muchos más. Preguntar fiscal: ¿y fue a visitar a Monsalve? Responde Pardo: Cepeda sí, claro, a la cárcel de Cómbita fue, hay un video que salió los noticieros en donde sale Cepeda, Monsalve juntos hablando del caso de Uribe. Dice el fiscal: vuelvo y le repito, remítase a lo que le consta, ¿a usted le consta que Monsalve estuvo con Cepeda? Responde Pardo: No, porque yo no puedo salir con él, cuando el abogado lo llama él sale solo y yo no, no los vi, él me dijo que hablaba con Cepeda muchas veces”, dijo Pardo.

En la segunda reunión, que se realizó unos cuántos días después de la primera, se pactó la declaración de Monsalve. Por casualidad, dice Pardo Hasche, en la mesa de al lado se reunió con Jaime Lombana para pedirle asesoría jurídica y en la otra mesa estaba Monsalve, su abogado de confianza Héctor Romero y el también abogado Diego Cadena.

La reunión se empezó a las 3:00 de la tarde y ese día llegó Lombana con una cuñada mía María Mercedes Williamson y me pidieron a mí también porque ellos venían ayudarme con el proceso y, con un asunto de una hernia que había tenido problemas para que me la operaron. Bajé yo primero a la sala de abogados, no había nadie más de lo que me incumbía, después me acuerdo que llegó el abogado de Monsalve, que yo ya le había visto varias veces porque él lo iba a visitar al patio Paz B. Yo lo saludé y él se hizo en una mesa al fondo, después llegó Cadena, entonces yo lo presenté con el abogado de Monsalve y ellos se quedaron en la mesa del fondo y se quedaron ahí y yo regrese a la puerta a esperar a Lombana. Cuando Lombana entró nos sentamos en una mesa en la entrada de la sala, cuando yo estaba reunido con Lombana entró Monsalve de último, cuando pasó de largo por la mesa donde estábamos nosotros sentados él dudo, porque vio que yo estaba sentado de esa mesa y pensó, me imagino, que debía sentarse ahí, yo me paré y le dije ‘no, aquí no vaya a esa mesa que me están esperando’, entonces Juan se fue para esa mesa y yo me quedé con el señor Lombana, no recuerdo cuánto tiempo estuvo con el señor Lombana, a mí me parece que eso fue muy corto el tiempo porque seguramente después de tanto tiempo uno no recuerda bien qué fue lo que se habló y, le pareció a uno más corto el tiempo, pero yo estuve con él ahí, le expliqué bien todo lo que yo le tenía al señor que era lo de mi proceso, los derechos a los que yo tenía derecho que le concedieron a mi hermano Mauricio, que también hace parte del proceso mío, que nos involucran en el secuestro del señor Eduardo Puyana dijo Pardo.

Después de la reunión sucedió lo que se conoce públicamente: que la entonces pareja de Monsalve, Deyanira Gómez, citó a Cadena en un restaurante cerca a la Corte Suprema de Justicia para entregarle la declaración de Monsalve. Sobre este punto, Pardo Hasche no dio muchos detalles, pero explicó que en esa segunda reunión Cadena y Monsalve acordaron que la carta se la entregaba Monsalve a la Corte Suprema y le mandaba una copia a Cadena, episodio en el que aparece Deyanira Gómez. Pardo Hasche insiste en que “el meollo” del asunto es que Monsalve se iba a retractar porque lo iban a trasladar de la Picota a la cárcel de Valledupar.

“El meollo del asunto es que a Monsalve lo iban a trasladar de la cárcel Picota y él decía que el que lo iba a trasladar era Uribe y que Cepeda lo había traicionado porque no lo iba dejar donde estaba, el que lo tenía ahí era Cepeda lo tenía en una celda de 5 × 5, con comedor, baño propio, con televisor, con nevera, estufa horno, con visita tres veces a la semana; con celulares, mínimo tres, tengo entendido que eran Huawei, no sé si los vi todos, no sé si tenía iPhone que no conocí, pero los que yo vi eran un Huawei, mínimo tres, él no me dijo quien se los había suministrado. Cepeda le suministraba esas condiciones carcelarias porque la esposa de Monsalve trabajaba en la cárcel, no sé si era esposa la que lo visitaba, la señora del reloj, ella le conseguía todos los permisos y se los conseguía por autorización de la Corte Suprema de Justicia por solicitud de Cepeda”, dijo Pardo Hasche.

Enfatiza Pardo en que la línea de tiempo en este caso es lo más importante para entender los “movimientos” de Monsalve. Es decir, que cuando lo cambian de patio en la Picota y pierde los beneficios es cuando, supuestamente, decide retractarse de lo dicho contra Uribe y cuando estaba en el patio UME sin beneficios, supuestamente, hace las grabaciones que se conocieron públicamente y las entrega a Corte Suprema de Justicia y vuelve a recibir beneficios pero esta vez, en casas fiscales.

“Estábamos en el patio PAZ B, nos sacaron, nos fuimos los últimos días de enero del 2018, nos llevaron a la UME y ahí fue que llegó Cadena y sucedió todo, en febrero. Nos pasan del PAZ B a la UME en los últimos días de enero del 2018, ahí en ese momento él (Monsalve) quedó sin beneficios. Hay que entender que todo lo que está pasando es porque los internos de las cárceles buscan beneficios afiliándose al cartel de testigos falsos, ahí el que vaya a atestiguar cualquier cosa, tenga sus beneficios y yo no sé si Cepeda se los habrá dado, no me consta, pero sí sé que Cepeda era el que tenía el compromiso con el de mantenerlo ahí, eso es un hecho. Luego, estamos en el UME y a él (Monsalve) lo llevaron a las casas fiscales que como lo dice su nombre es una casa con mejores condiciones que en el PAZ B. Él se fue a las casas fiscales el día que la señora del reloj llevó la carta y las grabaciones a la Corte, ese mismo día en la Corte dio la autorización para que lo llevaran a las casas fiscales, el llevó las grabaciones, la señora del reloj, no sé si es la esposa pero ella llevó a la corte las grabaciones y la carta y ese día lo mandaron para las casas fiscales”, añadió Pardo.

Finalmente, Pardo exculpa al expresidente Uribe de los hechos cuando dice que Cadena fue quien le ofreció a Monsalve ayudarle en temas jurídicos, luego de haber concretado la retractación a favor del expresidente.

Pregunta el fiscal: ¿usted también le solicitó ese documento, esa carta a Monsalve para Cadena? Responde Pardo: después de qué Cadena se lo solicitó yo le insistí en que lo hiciera, en el sentido de qué no lo fueran a trasladar a Valledupar. Yo solo le dije que si él hacía el documento lo beneficiarían en el sentido de lo que él solicitaba que era que lo defendieran, entonces le iban a poner abogados no gratis. Pregunta el fiscal: ¿quién le ayudaba, Cadena o el presidente Uribe? Responde Pardo: Cadena. Pregunta el fiscal: ¿y cadena lo hacía a nombre del presidente Uribe? Responde Pardo: me imagino que si lo envió Uribe. Fiscal pregunta: ¿usted me indicó la manera como debía a rectificarse, los términos? Responde Pardo: él lo habló con Cadena concluyó el declarante.

Esta es una de las declaraciones que presentará la Fiscalía el próximo 6 de abril, en la audiencia en la que solicitará a la juez 28 de garantías de Bogotá que precluya la investigación contra el expresidente Uribe investigado por los delitos de soborno y fraude procesal.