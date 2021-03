Caso Uribe: alias ‘Caliche’ admite que les mintió a congresista Prada y al testigo Monsalve

Después del receso de Semana Santa, la actividad judicial en Colombia se retomará con una audiencia crucial sobre el expediente más importante de los últimos años en Colombia. El próximo 6 de abril, la Fiscalía pedirá que la investigación contra Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos precluya, es decir, que termine en ese punto, ya que el fiscal Gabriel Jaimes considera que no hay mérito para llamarlo a juicio. Mientras la hora cero se acerca, El Espectador y Blu Radio siguen revelando las declaraciones que recogió el ente investigador desde que, en septiembre de 2020, el expediente llegó a sus manos luego de la renuncia de Uribe al Senado, razón por la cual la Corte Suprema perdió competencia sobre el caso.

En la tarde del pasado 29 de enero de 2021, de manera virtual, declaró ante la Fiscalía Carlos López Callejas, un hombre conocido como ‘Caliche’ y que es señalado por la Corte Suprema de ser uno de los enlaces que intentaron presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho que el expresidente Álvaro Uribe fue promotor de un grupo paramilitar en los años noventa en el nordeste antioqueño (el bloque Metro). Según la investigación del alto tribunal, Caliche fue uno de los eslabones que usó el representante a la Cámara del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada para intentar cambiar el testimonio de Monsalve, un asunto que también le acarreó al congresista un proceso ante la alta corte.

Caliche, quien le aseguró a la Fiscalía que se encuentra desempleado y que fue informante del Ejército, admitió que le mintió tanto al congresista Prada como al testigo Monsalve en las conversaciones que mantuvo con ambos en febrero de 2018. La Corte ha dicho que Prada y Caliche cruzaron mensajes a través de WhatsApp en ese momento para hacer que Monsalve se retractara. Caliche dice que quiso ayudar al expresidente, porque “es el único que ha hecho algo por el país y contra la guerrilla”, y para ayudar judicialmente a su “amigo” Monsalve, quien tiene una condena de 40 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

“Yo le dije al doctor Prada que venía de parte de Monsalve, eso era una mentira que yo le metí. Yo con un escrito de él de que le iban a poner un abogado, se lo mostraba a Monsalve y este me hubiera dado la declaración”, dijo Caliche a la Fiscalía. A renglón seguido, el fiscal le preguntó que, si aun acudiendo a mentiras, él estaba dispuesto a ayudar a Uribe, a lo que Caliche respondió evasivamente: “No, no, esas mentiras que yo le metí a Monsalve, es que vea le cuento, donde Diego Cadena (abogado de Uribe) no hubiera ido a la cárcel a hablar con Monsalve, yo hubiera logrado ese video. Yo le dije a Monsalve que la única alternativa era que le montaran un buen abogado”.

Durante una hora y 40 minutos, Caliche no indicó con exactitud dónde se encontraba, ya que teme revelar su ubicación y terminar muerto, “como han aparecido otros testigos”. Además, le dijo a la Fiscalía que le llegó información de que Monsalve, quien está preso en la cárcel La Picota de Bogotá por sus vínculos con el crimen organizado, lo quería matar. En varios momentos de la declaración juramentada señaló que informó sobre esta situación a la Corte Suprema y a la Fiscalía, y que esta última, aseguró él, recientemente le dijo que él era considerado como una persona que “no necesitaba seguridad alguna (...) yo me la he pasado de un lado para otro desplazándome para que no me maten”.

Caliche señaló que también mintió cuando le dijo a Monsalve que el abogado de Uribe, Jaime Granados, iba a revisar su caso. “Todo lo que dije a Monsalve de Granados era mentira (...) yo nunca le he mentido a la Fiscalía o a la Corte, pero sí a Monsalve, que es un bandido”. Otra de las revelaciones del testimonio de Caliche ante la Fiscalía es que le dijo que conoció a Prada el 20 de febrero de 2018, mientras este hacía un recorrido en medio de su campaña electoral por una comuna de Neiva. En cambio, al alto tribunal le aseguró que lo conoció hace aproximadamente cinco años en La Plata, Huila, durante labores políticas.

Publicidad

“El representante Álvaro Hernán Prada ni siquiera coincide con Carlos Eduardo López Callejas acerca del momento en que se conocieron, puesto que enfáticamente refiere que nunca antes del 20 de febrero de 2018 lo había visto, al paso que este asevera, aunque con inconsistencias, que sí lo conocía con anterioridad, ayudándole en la actividad política, que si bien se lo presentó Rodrigo Vidal Perdomo, eso no sucedió en las recientes elecciones de marzo de 2018, sino aproximadamente cinco años atrás, en La Plata, Huila”, quedó consignado en la página 332 de la extensa providencia de la Corte Suprema de agosto de 2020, cuando el alto tribunal ordenó la detención del expresidente.

Caliche también dijo que, aunque nunca contactó a Uribe Vélez, le quería entregar información “para desenmascarar al bandido de Cepeda (...) la información que debía recibir el doctor Uribe era sobre los sobornos, las ayudas económicas y los beneficios que tenía, que les estaba dando el señor Cepeda a él”. El congresista del Polo Democrático, quien fue acreditado como víctima en este proceso contra Uribe, ha dicho que entre 2013 o 2014 la familia de Monsalve recurrió a él para señalarle que “estaba siendo objeto de grandes presiones. Yo puse en contacto a la familia Monsalve con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que es una organización de derechos humanos. Ellos, usando un fondo que proviene de la Amnistía Internacional, destinaron unos recursos para que esta familia pudiera salir de la población donde estaba y venir a Bogotá”.

¿Qué han dicho Prada y Monsalve sobre “Caliche”?

Tanto Prada como Monsalve han dicho que Caliche miente. El testigo Monsalve le contó a la Corte en noviembre de 2020 que “si yo fuera a buscar pa’ retractarme o buscar al expresidente (Álvaro) Uribe le hubiera mandado la carta (al ganadero) Juan Guillermo Villegas, es que siempre hemos sido, como me lo mandó a decir él a mí, familia, yo siempre he sido de allá. Entonces yo no tenía necesidad de buscar ni a (congresista Álvaro Hernán Prada) ni a nadie, no tenía necesidad de buscar ni a (Carlos López) Caliche, Caliche pa mí no es nadie”. Juan Guillermo Villegas es otro de los señalados por Monsalve de ser los promotores del grupo paramilitar en el nordeste antioqueño.

Prada ha dicho que entregó los mensajes que cruzó con Caliche a la Corte Suprema con el fin de demostrar su inocencia. Sin embargo, la Corte Suprema le reprochó a su defensa que no entregó información técnica que garantizara que los chats no hubieran sido alterados. El alto tribunal dice que las conversaciones entre Prada y Caliche habrían iniciado el 20 de febrero de 2018 y continuaron hasta el 26 de julio de ese año, y que serían relevantes, ya que concuerda con el lapso en que Uribe buscó, supuestamente, testimonios que lo favorecieran y que luego iba a aportar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastián Cote. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).