Jurídicamente, ¿el divorcio es una solución o un problema?

Yadira Alarcón, abogada y experta en derecho de familia, habló en BLU al Derecho sobre todo lo que rodea jurídicamente a los divorcios en el país.



“Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta alrededor del divorcio. Lo primero es que la familia debe vivir en armonía y está llamada a ser un espacio de tranquilidad, pero cuando esto no es posible, es muy probable que lleguen los problemas emocionales, afectivos y jurídicos”, dijo.



Alarcón mencionó que cuando una pareja piensa en el divorcio, necesariamente debe existir una “crisis” profunda que no se puede solucionar mediante el diálogo.



Asimismo, señaló que esta decisión se debe tomar cuando la vida en común esté totalmente resquebrajada. “Por lo tanto, hay que pasar primero por otra disciplina como la psicología y las terapias de pareja”.



“Estas decisiones deben ser orientadas por un profesional del derecho de familia que pueda dar a la pareja luces antes de tomar las maletas e irse y abandonar el hogar”, sostuvo.



¿Cuál es la diferencia entre separarse y divorciarse?



La experta explicó que muchas personas entienden que con la separación ya se ha resuelto el conflicto de pareja y no es así.



Comentó que la separación constituye una de las vías de hecho para solucionar parte del problema, pero no del todo.



“El separarse soluciona el no tener el conflicto personal permanentemente en el lugar donde se habita, pero el divorcio formal tiene que hacerse en un trámite mediante un notario o mediante un juez y las dos partes deben estar en común acuerdo”, dijo.



Asimismo, puntualizó que el divorcio pone fin al matrimonio, lo que lo hace exclusivo de la institución matrimonial y no de una unión libre.



“El matrimonio en Colombia es causado y esas causas pueden ser atribuibles a una de las partes o pueden ser unas causales de solución o remedio a una situación que definitivamente es insostenible”, explicó.



Finalmente, comentó que cuando el divorcio es por mutuo acuerdo, el trámite jurídico es mucho más sencillo que cuando una de las partes no está de acuerdo. En este último caso deberá existir una demanda de por medio.



*Escuche en el audio adjunto toda la explicación de la abogada Yadira Alarcón.