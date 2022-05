La bruja que delató a 'Matamba' recibirá millonaria recompensa, confirma el ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Diego Molano, habló en Mañanas BLU sobre el operativo en el que fue abatido el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán, alias 'Matamba', en el municipio de Bolívar, Santander.

Molano reveló que la recompensa que se ofrecía por la ubicación del capo, por un monto de unos 2.000 millones de pesos, se pagará a una pitonisa venezolana que le brindaba 'asesoría' diaria a través de internet. "Ni con la protección de las brujas están por encima del Estado o la fuerza de la ley", sostuvo.

"'Matamba' llegó a ese sitio en Santander lo hizo de forma reciente. Se llegó con información de fuentes huamas, pero también con aeronaves no tripuladas con tecnología que permitieron su identificación. Ciertos criminales utilizan esos mitos de buscar protecciones espirituales para no ser detectados o para no ser afectados por las operaciones de la fuerza pública. En este caso particular, él tenía esa costumbre de llamar para contar con ese tipo de protección, que yo no diría espiritual, sino malévola. Eso permitió ubicarlo y obtener información para desarrollar el operativo", declaró Molano.

"El operativo se desarrolla en zona rural, en una finca alejada, apartada, a partir de la información suministrada se pagará una recompensa. En ese momento también tenía la protección de un guardaespaldas que resultao herido en el operatio y huye en una moto. La recompensa es de 2.000 millones de pesos, la misma señalada en el momento de su fuga", añadió el funcionario.

Alias 'Matamba' desató un gran escándalo tras protagonizar una vergonzosa fuga en la cárcel la Picota, en el sur de Bogotá, el pasado 18 de marzo. Según la Fiscalía el narcotraficante pagó 5 millones de dólares a los guardias para la fuga, Molano aseguró que se indaga si el delincuente logró fugarse gracias a recursos aportados por la mafia mexicana. Castro Estupiñán estaba pedido en extradición por Estados Unidos, en donde tiene un expediente abierto por supuestos nexos con el cartel mexicano de las drogas "Jalisco Nueva Generación".

"Fue un plan criminal el que facilitó la fuga, lo que sigue en proceso de investigación de la Fiscalía es que aparentemente hubo dineros de la mafia mexicana y grupos armados ilegales como antiguos paramilitares. Está en pleno proceso de investigación de la Fiscalía", indicó Molano.

El caso de 'Matamba', que tuvo 14 ingresos a la cárcel y era señalado de tener vínculos con varios homicidios en el Pacífico colombiano, puso al descubierto una red de corrupción que implica a militares y exmilitares colombianos que supuestamente le suministraban información sobre operaciones contra su organización. Entre ellos está el coronel en retiro Róbinson González del Río, condenado por estar implicado en asesinatos cometidos por militares, conocidos en Colombia como "falsos positivos". Así mismo, el abatido capo habría tenido también relación con el general (r) Leonardo Barreto, excomandante del Ejército.