La explicación de la abogada que se niega a dar su información en ‘Medellín Me Cuida’

BLU Radio habló con Catalina Roldán, la abogada que interpuso la tutela contra la plataforma 'Medellín Me Cuida' que fue fallada a su favor y en la que un juez le ordenó a la Alcaldía de Medellín cambiar los datos que pide para el registro de los ciudadanos.

Publicidad

Roldán explicó por qué siente que la información pedida en la plataforma vulnera sus derechos al Habeas Data, la intimidad, la libertad y el derecho al trabajo.

Lea también: Por alerta de Contraloría, Alcaldía de Medellín liquidó otro contrato con sobrecostos

“Ese tipo de datos que pide la plataforma son privados y son de la intimidad. Esa plataforma no tendría por qué pedirme ni la dirección, ni el teléfono, tampoco el correo electrónico ni la información de las personas con quien yo viva, porque es hacer públicos unos datos que son privados”, asegura esta abogada de profesión que desde el inicio de la pandemia está aislada en su casa, cumpliendo sus funciones de trabajo en teletrabajo.

Publicidad

Roldán dijo que “ya un juez me dio la razón. Estoy esperando que la adaptación de la plataforma me permita registrarme solo con mi cédula y sin dejar más información. Espero incluso que en general, sea un cambio para toda la ciudad, para dejar de suministrar información privada”.

Publicidad

Lea también: Juez falla a favor de mujer que negó dar sus datos a plataforma ‘Medellín me Cuida’

“Ellos (la Alcaldía) no me han contactado, pero espero que se hagan las adecuaciones necesarias en la plataforma para que los derechos de todos los ciudadanos no se sigan vulnerando. Espero que cumplan el fallo de tutela”, aseguró.

La Alcaldía apelará la decisión

La Alcaldía de Medellín anunció que apelará en segunda instancia el fallo de tutela por registro de datos personales en la plataforma 'Medellín Me Cuida', pero que dará cumplimiento inmediato y particular a lo ordenado por el juzgado.

Publicidad

Lea también: Contraloría investiga a Alcaldía de Medellín por sobrecostos en atención a pandemia

Es decir, que la Alcaldía hará un registro especial para que la ciudadana, que interpuso la tutela, solo registre los datos personales y laborales necesarios en la plataforma.

Publicidad

“Se dará cumplimiento al fallo y la ciudadana. Por lo tanto, deberá efectuar el registro en la plataforma 'Medellín Me Cuida Familias' (...), suministrando los datos de identificación personal y laboral necesarios”, dijo el secretario General de la Alcaldía, Raúl Eduardo Morales.

Escuche la explicación completa de la abogada, a continuación: