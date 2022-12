La pena para el cabo era de 20 fuetazos y aguantó solo dos: Feliciano Valencia

Luego de ser condenado a 18 años de cárcel por los delitos de secuestro y lesiones personales al cabo Jairo Chaparral, tras propinarle 20 latigazos en el año 2008 por infiltrarse en el paro agrario en el Cauca, la Corte Suprema de Justicia consideró que Feliciano Valencia actuó en el marco de la autoridad indígena y este miércoles ordenó su libertad.

La Corte dice que el soldado atentó contra las comunidades indígenas al realizar dicha infiltración y reconoce el derecho jurídico que tienen las leyes indígenas dentro de la constitución colombiana, por lo que fue en el marco de esa justicia que se castigó al cabo con latigazos.



En diálogo con BLU Radio, el líder indígena sostuvo que toda la comunidad “está muy contenta con la decisión del alto tribunal”.



Valencia calificó la decisión de la Corte como “un triunfo de la lucha de los pueblos indígenas, de la justicia y jurisdicción”.



Agregó que la comunidad indígena del Cauca nunca secuestra ni detiene a nadie, simplemente se defiende de personas que “con malas intenciones” entran en su territorio violando sus normas, leyes y reglamento.



Asimismo, explicó que cuando la guardia de la comunidad detiene al uniformado, este se identifica como indígena, dado sus rasgos físicos. Algo que, según Feliciano, es incurrir en una falta grave.



“A él las autoridades le determinaron 20 fuetazos y solo resistió dos. Se le dieron dos y él se tiró al piso e inmediatamente lo entregamos a la Defensoría del Pueblo que hacía presencia en el lugar”, añadió.



Cabe mencionar que según la Corte, "para la comunidad indígena fue una ofensa que un civil ingresara con elementos militares a su territorio de paz, alertados como estaban porque el presidente de la República había dicho que la Minga estaba infiltrada por guerrilleros. Ese pueblo no se podía inhibir del conocimiento de la conducta del intruso".



Por su parte, el cabo Jairo Daniel Chaparral sostuvo que se siente “desconcertado” por la absolución de Valencia.



“Vemos que realmente la Corte no hizo justicia, era la única opción que quedaba para lograr algo a favor y justo”, indicó.



Manifestó, además, que hay muchas cosas de las que se han dicho que no son ciertas, porque según él, sí estuvo secuestrado por tres días y dos noches.



“Mintieron también en el castigo porque no fueron solo dos latigazos y ya. Tengo videos que demuestran lo contrario. A mí me dieron los veinte latigazos”, agregó.



Indicó que aunque tiene rasgos indígenas, no pertenece a ninguna comunidad ni en el Cauca ni en otro lugar del país.



Finalmente, dijo que en este proceso queda un vacío muy grande porque no hubo justicia. “Prácticamente, esto legaliza el secuestro por parte de indígenas”.