Las interceptaciones de la red corrupta que estaría al mando del senador Mario Castaño

La génesis de la investigación se deriva del homicidio de dos líderes sociales, perpetrado en noviembre del 2020 en Candelaria, Valle del Cauca. Según la Fiscalía, las víctimas habían denunciado hechos de corrupción relacionados con el grupo delincuencial denominado ‘Las Marionetas’ que, según la investigación, estaba al servicio del senador Mario Castaño . A partir de ese momento, los peritos interceptan líneas de comunicación y así llegan al núcleo de la organización que son los 9 capturados.

La Fiscalía identificó que el modus operandi tiene que ver con dos objetivos: ganar jugosos contratos a partir de los cupos indicativos del senador y lograr nombramientos. Dice la Fiscalía que son más de 50 contratos investigados que se habrían direccionado irregularmente en Caldas, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Además, se investigan 16 nombramientos que habría conseguido la organización a cambio de que los contratistas entregaran su primer mes de sueldo.

“Ese grupo del senador Mario castaño aprovecha los puestos que le brindan al congresista en entidades públicas, para obtener lucro económico, exigiendo a las personas su primer mes de salario, en algunos casos porcentajes mensuales, de acuerdo con el monto que reciben, garantizándoles el empleo durante un lapso y en toras condicionando un apoyo político para las próximas elecciones a favor del congresista”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía tiene más de 3500 interceptaciones que mostrarían que los 9 capturados actuaban mancomunados para sacar provecho de los contratos y nombramientos que lograban.

En la primera interceptación habla el senador Castaño, desde el teléfono de su hijo, con Juan Carlos Martínez quien, según la Fiscalía, sería su mano derecha y quien se mantiene prófugo de la justicia. La conversación de febrero del 2021, según la fiscal del caso, mostraría la subordinación de Martínez; que Castaño conoce de los proyectos y el actuar delictivo e imparte órdenes y gestiona el direccionamiento de la contratación estatal.

“Tiene una ventaja Juan eso ya tiene adjudicación, necesitan en el hp contrato marica, necesitan es que pongan un malparido y haga el contrato, no necesitan más nada. ¿O usted no ha preguntado por eso?”, pregunta el senador.

“Papi sí, pero como usted me dijo, lo que tengo entendido en la vida es que usted tiene comprometido el corazón y los negocios en esas dos vueltas”, responde Martínez.

“No, no, no, no hable del corazón que el corazón mío es un parqueadero. No Juan, no tiene sentido dilatar eso, es que está adjudicado”, insiste el senador.

En otra conversación, leída por la fiscal, Martínez habla con Santiago Castaño, otro de los capturados, sobre los porcentajes que debían sacar de los contratos.

“Santiago le dice a Juan Carlos que piense muy bien lo que va a decir al Del Río porque el 5 % es un billete largo. Juan Carlos le confirma Santiago que sí, y que eso está contemplado y donde no le diga a un alcalde eso, ni chimba y que eso se saca de ahí. Juan Carlos le confirma a Santiago, dice que cuando es de ellos es el 10 % y cuando es plata de nosotros es el 5 %. Un pago de 10 y 5 como pago de contraprestaciones”, dice la fiscal.

La fiscal del caso explicó que, para direccionar los contratos, lo que hacían, supuestamente, era enviarles a sus contratistas los estudios previos y pliego de condiciones. De esta manera lograban que los contratistas prepararan sus propuestas y ganaran las contrataciones.

“Debe torcer tres empresas que cumplan y usted me dice cuál es la que se va a ganar eso, pero me debe inscribir otras empresas (…) Usted debe tener tres empresas que cumplan con eso y me inscriba 3 o 4 empresas que no cumplan con la experiencia, que no lleguen. Eso se inscribe por internet, es una cosa muy sencilla. Apenas tengamos eso abierto le paso los links, el cronograma, le paso todo”, dice Martínez.

La Fiscalía advirtió que hay una alta probabilidad de filtración de información de la misma entidad. Incluso, reveló que, desde el año pasado, al parecer, un funcionario de la propia dirección contra la corrupción le estaría filtrando datos al senador Castaño.

“Con profundo respeto y humildad debo destacar que lo más probable es que la filtración provenga de la misma casa de la Fiscalía General de la Nación y lo que es peor, dentro de la dirección especializada contra la corrupción”, dijo al fiscal del caso.