Las pruebas de la Fiscalía contra el dragoneante del Inpec capturado por la fuga de ‘Matamba’

La Fiscalía le solicitó al juez 75 de garantías de Bogotá que envíe a la cárcel al dragoneante del Inpec Milton Libardo Jiménez Arboleda como presunto responsable de la fuga del narcotraficante Juan Larrison Estúpiñan, alias ‘Matamba’, exjefe de La Cordillera del Sur, una filial del Clan del Golfo en Nariño.

El delegado del ente acusador presentó videos de cámaras de seguridad y declaraciones de otros dragoneantes que probarían la hipótesis de que Jiménez sería responsable de los delitos de favorecimiento de fuga agravado y abuso de autoridad, que darían una pena de hasta 192 meses de prisión.

Según la investigación, este dragoneante era el inspector de turno cuando se fugó de la cárcel La Picota alias ‘Matamba’ y, al parecer, el funcionario habría facilitado la fuga dejando abierta la puerta por donde salió vistiendo prendas de uso privativo del personal de custodia; pero, además, movió a por lo menos dos funcionarios para que no se percataran de lo que estaba sucediendo.

Gracias a su supuesto actuar, ‘Matamba’ habría salido en un vehículo del Inpec conducido por uno de sus funcionarios.

Escuche la narración del fiscal del caso:

Las pruebas

La Fiscalía presentó videos de cámaras de seguridad del interior de la cárcel La Picota que mostrarían cómo ‘Matamba’ pasaba sin ningún reparo las rejas 1 y 2 de la cárcel donde, extrañamente, según la Fiscalía, estaba encargado el capturado. Esto porque, al parecer, la función de este no era estar pendiente de las rejas 1 y 2, sino supervisar los puestos de control de la zona 3.

Además, para soportar la hipótesis de que el capturado Milton Libardo Jiménez hizo unos extraños cambios de guardia para que, supuestamente, alias ‘Matamba’ pudiera darse a la fuga, el delegado del ente acusador entregó las declaraciones juramentadas de los dragoneantes Jeison Bernal Novoa, Juan Camilo Ortiz, Julián Andrés López y Edward Camilo Martínez.

Bernal Novoa relató a la Fiscalía que el capturado Jiménez y Morales le dieron la orden de recibir turno en el portal 1, manifestando que no había quien recibiera allá.

“Yo me desplacé a pie hasta el portal 1 y le recibí a un compañero nuevo, que creo que es de apellido Diaz; allí permanecí prestando mi turno hasta que, aproximadamente, a la 1:30 llega un auxiliar de apellido Ortiz Ruiz, quien me dice que me presente en la guardia externa de la estructura 3 por orden del inspector Jiménez, en ese momento yo hice la respectiva anotación y me dirigí hasta al guardia externa”, dijo

Sobre el tema, Edward Camilo Martínez también explicó que hubo movimientos no usuales el día de la fuga.

Declaración jurada foto: suministrada

Declaración jurada foto: suministrada

Declaración jurada foto: suministrada

Declaración jurada foto suministrada

Sobre el movimiento del auxiliar Ortiz, la Fiscalía presentó la foto de la minuta en donde dice que él entregó su puesto en el portal 1, por donde habría salido ‘Matamba’ en carro, sobre las 7:43 de la mañana.

Minuta foto: suministrada

Algunas de las pruebas en su contra son la cartilla biográfica de ‘Matamba’, que muestra la peligrosidad de este, minutas de servicio, entre otras.

Jiménez Arboleda se convirtió en el primer capturado por la fuga de alias ‘Matamba’, quien, según las pesquisas, habría pagado entre 15.000 a 19.000 millones de pesos.

El delegado de la Procuraduría apoyó la solicitud de la Fiscalía. Este miércoles continúa la audiencia en contra del dragoneante Jiménez.

