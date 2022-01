Lo que dijo en BLU Radio Yhoiner Leal, capturado por el asesinato de su hermano y su mamá

Este viernes en la noche, el CTI de la Fiscalía capturó a Yhoiner Leal como presunto responsable del homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, crimen perpetrado entre el sábado 20 y el domingo 21 de noviembre del año pasado.

El 1 de diciembre de 2021, en medio del escándalo por la muerte del reconocido estilista y aún sin que la Fiscalía revelara que se trataba de un doble asesinato, Yhoiner Leal habló con Mañanas BLU.

En la conversación, Leal dijo que todo apuntaba a que la muerte, de su hermano y de su mamá, se trataba de un suicidio e, incluso, se atrevió a describir la escena del crimen.

"Cuando yo veo la escena, todo apuntaba hacia un suicidio, pero según todo lo que se ha filtrado también podría ser un homicidio”, dijo en su momento Leal, a quien, según la Fiscalía, se le imputarán los delitos de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en el caso.

De acuerdo con Yhoiner Leal, cuando el llegó con el conductor de su hermano a la casa donde ocurrieron los hechos, Mauricio tenía un cuchillo clavado en el abdomen y su mamá estaba a su lado, lo mismo que una carta que, en ese momento, no alcanzó a leer.

"Había un cuchillo, ahí, en el abdomen de mi hermano y mi madre estaba al lado. Nosotros salimos aterrorizados del cuarto, digo nosotros. Me refiero a que no entré solo, voy con el chofer de mi hermano, porque desde la mañana se le estaba llamando a mi hermano insistentemente y no contestaba. Entonces entraron las alarmas a sonar de que algo estaba pasando", relató.

Precisamente, las heridas que tenían los cuerpos llevaron a la Fiscalía General de la Nación a concluir que se las muertes se trataron de un homicidio y no de un suicidio.

"Hemos recaudado testimonios y para la Fiscalía general nos encontramos frente a un caso de homicidio. Es decir, hay un homicidio contra Mauricio Leal y un homicidio contra su madre. Confirmamos que descartamos completamente la hipótesis de suicidio que se había planteado en un inicio", dijo el fiscal general, Francisco Barbosa, el 14 de diciembre.

Durante la conversación con BLU Radio, Yoinher Leal también reveló que el estilista padecía una enfermedad desde hacía 13 años que le causaba mucho dolor, pero afirmó que no creía que ese fuera una razón de peso para quitarse la vida.

"En mi concepto, una razón de peso para hacerlo, no. Lo único que sé es que él tenía una enfermedad que lo aquejaba desde hace 13 o 14 años aproximadamente y ningún médico ni nadie le pudo quitar las dolencias. El dolor era insoportable. Él decía: 'una cosa es yo decírselos y otra cosa que ustedes lo sientan'", añadió.

Sobre la carta, Leal afirmó que no entendía las razones por las que la habría escrito, pero, como varias veces en la entrevista, dijo que dejaba todo en las autoridades. Sin embargo,

"Lo otro que se especula ahí es el tema de la letra de él. Es escrita a mano. (Su letra) es muy parecida, pero no sé en qué estado estaría mi hermano para escribir de esa manera. Él a veces escribía de una manera, cuando estaba apresurado escribía de otra manera y eso nos pasa a todos", añadió.

Sobre le contenido de la carta, el hoy capturado manifestó que no sabía que las únicas personas que heredaban su fortuna eran él y su hermano.

