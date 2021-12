Caso Mauricio Leal: “Todo apuntaba a un suicidio, pero podría ser homicidio”, dice hermano

La muerte del estilista Mauricio Leal , cuyo cuerpo fue hallado sin vida junto al de su mamá en una casa en la vía a La Calera, en el noroeste de Bogotá, es uno de los casos judiciales que mayor expectativa y misterio han generado en el país en los últimos años.

Jhonier Leal, hermano del fallecido, reveló detalles de la vida y triste final de su pariente.

"Hasta ahora la Fiscalía no nos ha dado ningún informe , no nos han pasado absolutamente nada", indicó Jhonier Leal.

"Cuando yo veo la escena, todo apuntaba hacia un suicidio, pero según todo lo que se ha filtrado también podría ser un homicidio", añadió.

De acuerdo con Jhonier Leal, inicialmente intuyó que pudo ser un suicidio por el hallazgo de una nota , aunque esta se encontraba lejos del lugar donde estaba el cuerpo.

" Había un cuchillo ahí, en el abdomen de mi hermano y mi madre estaba al lado . Nosotros salimos aterrorizados del cuarto, digo nosotros. Me refiero a que no entré solo, voy con el chofer de mi hermano, porque desde la mañana se le estaba llamando a mi hermano insistentemente y no contestaba. Entonces entraron las alarmas a sonar de que algo estaba pasando", relató.

Según el hermano del fallecido estilista, él padecía una enfermedad desde hacía 13 años que le causaba mucho dolor, pero cree que no tenía una razón de peso para acabar con su vida.

"En mi concepto, una razón de peso para hacerlo, no. Lo único que sé es que él tenía una enfermedad que lo aquejaba desde hace 13 o 14 años aproximadamente y ningún médico ni nadie le pudo quitar las dolencias", aseguró.

" El dolor era insoportable . Él decía: 'una cosa es yo decírselos y otra cosa que ustedes lo sientan'", complementó.

