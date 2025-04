Los llamativos viajes al exterior de Carlos Ramón González, investigado por escándalo en la UNGRD

En las últimas semanas, las tareas investigativas de la Fiscalía se han concentrado en determinar si el poderoso exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González estuvo o no involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD).

La fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, ha solicitado a la DIAN, a la UIAF y a la Presidencia de la República, una serie de elementos, entre ellos grabaciones de cámaras de seguridad, registros patrimoniales, entre otras cosas, para determinar si son ciertas o no las acusaciones de varios testigos, entre ellos el exdirector de la UNGRD, Olmedo López , quienes afirman que González Merchán fue quien ordenó la entrega de cuatro mil millones de pesos en efectivo, producto del contrato corrupto para la compra de carrotanques en La Guajira, a los entonces presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, a cambio de su respaldo en el Congreso de la República, a las iniciativas del Gobierno, hechos que habrían ocurrido en octubre de 2023.

Una de las peticiones de la Fiscalía que más llamó la atención fue la que hizo a Migración Colombia para que esa entidad entregue el registro migratorio con las salidas del país más recientes de Carlos Ramón González y también si el exfuncionario tiene previsto su pronto regreso al país.

Blu Radio conoció las que serían las tres últimas salidas del país de González Merchán, todas ellas ocurridas entre septiembre y noviembre de 2024.

El domingo 29 de septiembre de 2024, Carlos Ramón González salió del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá rumbo al aeropuerto Tocumen de Panamá. Según reportó a los agentes migratorios, su destino final en ese viaje fue Nicaragua.

UNGRD: Fiscalía rastrea cuentas bancarias y celulares de Carlos Ramón González Foto: Fiscalía / Blu Radio

En ese momento, el embajador de Colombia en Managua era Leon Freddy Muñoz, integrante del partido Alianza Verde, es decir, del mismo partido cuyo jefe es Carlos Ramón González . Muñoz renunció a la embajada el 31 de enero de este año, para asumir la curul en el Senado que dejó Humberto De La Calle.

Una semana después, el domingo seis de octubre de 2024, Carlos Ramón González viajó desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá rumbo al aeropuerto Tocumen. El destino final de ese viaje, según reportó ante Migración Colombia, fue Ciudad de Panamá.

Finalmente, el miércoles 6 de noviembre de 2024, Carlos Ramón González viajó a Costa Rica y reportó que su destino final sería la capital de ese país. Hay que recordar que González Merchán había renunciado a su cargo como director nacional de Inteligencia, el 26 de julio de 2024.

Hay que señalar que hasta el momento no hay ningún impedimento legal para que Carlos Ramón González salga del país o pueda permanecer fuera de Colombia, sin embargo, resulta llamativo que haya permanecido largo tiempo fuera del país, mientras la Fiscalía avanza en la investigación para determinar si imputa o no cargos en su contra por el escándalo de corrupción más grave durante el gobierno de Gustavo Petro. La pregunta que surge es si González regresará o no al país, en caso de que la justicia decida imputarle cargos.



