Los “pecados” de Alan Jara en Llanopetrol, según la Procuraduría

Tras una larga y dedicada tarea de investigación y rastreo de cuentas corrientes, pagarés y recursos departamentales, el procurador Antonio José Núñez Trujillo decidió citar a juicio disciplinario al exgobernador del Meta Alan Jara, quien estuvo casi una década secuestrado por las Farc.

BLU Radio tuvo acceso al documento de 28 páginas en el que se detalla la forma en la que, según la Procuraduría, Jara habría cometido una falta disciplinaria gravísima al haber autorizado desembolsos superiores a los diez mil millones de pesos para cubrir una deuda de la Empresa de Petróleos del Llano, Llanopetrol, sin tener presupuesto ni autorización para ello.

Publicidad

Según la investigación, Jara avaló la suscripción de seis otrosíes con cargo a recursos del departamento del Meta por $10.973.139.358 “sin contar con certificado de disponibilidad presupuestal ni registro”.

Vea también: Procuraduría citó un juicio disciplinario un exgobernador Alan Jara

Adicionalmente dice el documento de la Procuraduría que Alan Jara, “como jefe de la Gobernación del Meta, posteriormente solicitó un crédito de tesorería con el cual pagó en su totalidad los créditos que estaba respaldando como avalista, sin que este gasto estuviera contemplado en el presupuesto”.

Es muy importante además lo que señala el investigador, en el sentido de que Jara “comprometió al Departamento del Meta a pagar unos créditos que no había adquirido, lo que conllevó a que posteriormente el ente territorial tuviera que honrar los compromisos que adquirió para poder pagar la obligación con sus propios recursos”.

Publicidad

Y luego señala que para el caso de Alan Jara: “se le enrostra al investigado haber avalado las obligaciones a cargo de Llanopetrol, esto es, autorizó que con los recursos del departamento del Meta se efectuara el pago si la empresa no lo hacía, lo que en efecto sucedió, porque no solo avaló o autorizó sino que también la entidad territorial hizo el respectivo pago, gasto que además no estaba contemplado en el presupuesto del año 2015, vigencia en que sucedieron los hechos, por lo que se estima que el exgobernador puede estar incurso en la mencionada falta gravísima”.

Por estos hechos, Jara será escuchado en audiencia pública el próximo 4 de abril.