Luis Andrés Colmenares murió por asfixia en agua e intoxicación etílica: Juez

Durante la audiencia de lectura del fallo que absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero, la jueza 11 determinó que Luis Andrés Colmenares falleció por asfixia en agua y por intoxicación etílica.



Publicidad



“Se concluye que Luis Andrés Colmenares murió por asfixia en agua, coadyuvado por una intoxicación etílica”, fue lo anunciado por la jueza que lleva el caso.



Esta decisión se suma a la emitida este lunes cuando se determinó absolver a Moreno y Quintero dentro de este proceso y quienes eran acusadas de coautoría impropia y encubrimiento.



Cabe señalar que el Tribunal de Bogotá también absolvió a Carlos Cárdenas, quien fue acusado de causar la muerte de Luis Andrés Colmenares, sin embargo, en ese mismo fallo aseguró que sí se trató de un homicidio, pero que no había pruebas contundentes que determinaran la participación del exnovio de Laura Moreno en este hecho.



Investigar a los bomberos



La juez también pidió investigar al grupo de bomberos que llegó al caño El Virrey por considerar que ocultaron información y que no adelantaron debidamente las labores de búsqueda en el lugar.



Amenazas



El abogado de Jessy Quintero, Albeiro Yepes, reaccionó a la entrevista entregada por Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés, estudiante de la Universidad de Los Andes que murió en el Parque El Virrey, y señaló que su defendida y quienes participan de este proceso estaban siendo víctimas de amenazas.



El señor Colmenares dijo que “se lamentaba de no haber seguido los criterios de su cultura y de no haber tomado decisiones inmediatas, eso no es más que una amenaza contra las niñas y las personas que estamos en este proceso”, dijo el abogado.



A su llegada al complejo judicial, Luis Alonso Colmenares dijo que él se había referido a la suerte que habrían corrido los involucrados en la muerte de su hijo si los hechos hubieran ocurrido en Villanueva, La Guajira, pueblo de donde son oriundos.



“¿Eso es un secreto para el país? El país sabe cómo es la cultura en La Guajira, de cómo es que se resuelven estas cosas, yo dije: si hubiese sido en Villanueva. Díganle al abogado que deje de ser tan imbécil y que más bien se dedique lo que tiene que dedicarse”, dijo el padre de Luis Andrés Colmenares.